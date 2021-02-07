В субботу вакцинацию от Covid-19 завершили 486 человек

До этого на протяжении всей прошедшей недели повторную прививку ежедневно получали по меньшей мере по 1000 человек. В понедельник вторую дозу вакцины получили 1160 человек, во вторник - 1598 человек, в среду - 1280 человек, в четверг - 1286 человек, а в пятницу - 1171 человек.