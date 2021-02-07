В субботу вакцинацию от Covid-19 завершили 486 человек
В субботу, 6 февраля, вторую прививку против Covid-19 получили 486 человек, а первую - пять, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
В субботу, 6 февраля, вторую прививку против Covid-19 получили 486 человек, а первую - пять, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
До этого на протяжении всей прошедшей недели повторную прививку ежедневно получали по меньшей мере по 1000 человек. В понедельник вторую дозу вакцины получили 1160 человек, во вторник - 1598 человек, в среду - 1280 человек, в четверг - 1286 человек, а в пятницу - 1171 человек.
Таким образом, с начала вакцинации в Латвии первую дозу вакцины против Covid-19 получили в общей сложности 17 788 жителей, из которых 79% или 14 027 человек получили и вторую прививку, завершив вакцинацию.