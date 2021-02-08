Пн, 8.02.2021
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Эрик Лингеберзиньш, профессор Высшей школы бизнеса Turība
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Фото ⟩ Попавшая в больницу с анорексией девушка-подросток была на волосок от смерти

  • Никто не может бороться с анорексией самостоятельно
  • Заболевание может начаться с небольшого похудения
  • Она потеряла шесть килограммов за две недели в Америке
  • Друзья начали сторониться
Янели Аллсаар ФОТО: Dmitri Kotjuh

Для пайдеской девушки Янели Аллсаар подростковый возраст прошел как на американских горках, в постоянной борьбе с тяжелым заболеванием, пишет Rus.Postimees.

Пик анорексии, начавшейся, когда ей было 12 лет, наступил через два года. Весы показывали 43 килограмма при росте 174 сантиметра. Врач жестко сказал ей прямо в лицо, что через месяц или два ее может не быть в живых. Мама вздыхала и плакала рядом, но девушка хотела только одного: сбросить еще несколько килограммов.

По словам самой Янели, она понимает, что действительно заглянула смерти в глаза. Однако из этого родилось и кое-что хорошее: теперь она использует свой опыт борьбы с анорексией, чтобы обучать и предупреждать своих сверстников.

16-летняя Янели ничего не скрывает о своей болезни. Она честна и открыта, что редко бывает у людей, переживших эту болезнь. В большинстве случаев анорексия несет с собой много лжи. Даже когда люди выздоравливают, они не хотят рассказывать другим о болезни или признавать, какой опыт пережили.

Janely Allsaar ФОТО: Dmitri Kotjuh

Янели считает, что, если об анорексии говорить открыто, люди смогут лучше замечать признаки болезни и вовремя прийти на помощь. Потому что, будем честными, финальный акт этой болезни - смерть, к которой Янели Аллсаар, несмотря на свою молодость, была довольно близка.

Она хорошо помнит день, когда во второй раз посетила отделение расстройств пищевого поведения психиатрической больницы Клиники Тартуского университета. До этого она потеряла шесть килограммов за две недели, путешествуя с семьей по Америке. От нее оставались лишь кожа да кости. Встав на весы, она увидела там 43 килограмма, при росте 174 сантиметра. По оценкам врачей, это был уже опасный недовес, и расстройство пищевого поведения Янели стало опасным для ее жизни. 

Янели припоминает тот момент: врач прямо сказал ей, что, если она не отправится в больницу немедленно, то может умереть через месяц или два. Мама горевала и плакала рядом, и врач уговорил девушку остаться в больнице. "Но я видела в зеркале толстуху и думала, что могу сбросить еще. Я сказала им, что меня не волнует, умру ли я, главное - быть худой", - говорит она.

Кто из нас не хотел бы скинуть пару кило

Янели была принудительно госпитализирована, потому что когда подросток становится опасен для самого себя, право принимать решение принадлежит родителям. И только когда она оказалась в больнице под строгим контролем, ей стало приходить в голову, что что-то не так.

На тот момент Янели было всего 14 лет, и она была одной из самых молодых среди пациентов.

Причина, по которой Янели попала в ловушку расстройства пищевого поведения, была проста и знакома многим девочкам-подросткам. «Когда мне исполнилось 12 лет, я захотела весной похудеть на несколько килограммов. Я была немного более крупной, чем другие сверстники, то есть немного более развитой, и поэтому чувствовала себя плохо. Никто меня не ругал и не говорил ничего плохого. Это решение исходило из моей собственной головы», - вспоминает она.

Летом Янели похудела на пару-тройку килограммов, ограничивая себя в питании и больше двигаясь.

"Осенью это сразу заметили в школе и сделали комплименты. Это было хорошее чувство, и я решила, что могу сбросить еще несколько килограммов", - говорит она. Это очень частая история при расстройстве пищевого поведения.

Янели ФОТО: Erakogu

Дополнительным стимулом для похудания стали тренировки по народным танцам, где осенью началась подготовка к молодежному празднику песни и танца 2017 года, и Янели была выбрана для исполнения сольного танца со своим партнером. "Я подумала: может быть, я слишком тяжелая для моего партнера. Я хотела, чтобы подъемы выходили идеально", - говорит она с улыбкой. 

Улыбается она потому, что ее партнер по танцам был сильным тренированным мальчиком, который без труда поднимал ее в воздух. Просто сама она думала иначе и нашла повод еще больше похудеть. 

Тогда еще никто не замечал болезнь Янели. Для девушки она выглядела совершенно нормально, привлекая внимание своей красивой внешностью. Уже тогда она умела довольно легко уклоняться от приемов пищи. "Так легко сказать, что я только что поела или что еще сыта", - говорит она.

Помимо народных танцев, Янели много занималась легкой атлетикой и наказывала себя дополнительными тренировками после редких приемов пищи. "Большую часть времени я бегала или делала упражнения самостоятельно", - отмечает она. 

К весне снова было сброшено несколько килограммов, но затем тощая фигура девочки и постоянные отказы от еды стали беспокоить ее мать. Она заманила Янели в Тарту к врачу, где им обеим словно палкой по голове ударили.

Слушая мать и глядя на Янели, доктор сказал, что если ее не рвет едой, значит у нее анорексия. Все симптомы совпадали. "Я была на самом низком уровне кривой веса, то есть с недостаточным весом, менструаций не было, мне постоянно было холодно, мои руки были фиолетовыми, и иногда я чувствовала слабость", - объясняет она. Врачу по расстройствам пищевого поведения было очевидно, что Янели морила себя голодом.

Никто не может бороться с анорексией самостоятельно

Врач предложил Янели выбор: либо она немедленно ложится в больницу, либо за две недели попытается набрать вес самостоятельно. "Конечно, я выбрала второй вариант. Я была уверена, что смогу это сделать", - говорит она. Но не смогла. Для человека, который нормально не ел в течение последних шести месяцев, было непреодолимо трудно делать по три правильных приема пищи и два перекуса каждый день.

Вот так весной 2017 года Янели впервые попала в больницу для лечения своего пищевого расстройства. С того времени и до сих пор она пребывает в шоке.

"Меня просто заставляли есть и сразу в большом количестве. Я надеялась, что порции как-то будут постепенно увеличиваться, но есть приходилось сразу и много, - вспоминает она.  - Я плакала, потому что впервые в жизни была в больнице, вдали от семьи, и я чувствовала боль, потому что мой желудок настолько усох, что еда причиняла боль".

Янели говорит, что такое пребывание в больнице кому-то может показаться отпуском мечты. "Я просто ела, спала, сидела за компьютером или смотрела телевизор", - говорит она. 

Янели ФОТО: Erakogu

Янели поместили в отделение для легких пациентов, которые могли ходить в магазин, за хорошее поведение им разрешалось выходить куда-нибудь поесть с родителями и предоставлялись другие свободы, которых пациенты с более строгим режимом не имели. "Я прожила там две недели. Единственное, что меня мотивировало, это то, что если я буду паинькой, то вернусь домой", - говорит она.

Вернувшись домой, Янели была полна энтузиазма - она старалась есть в соответствии с предписаниями врачей и больше так много не тренироваться. Фактически, после выписки из больницы ей запретили тренировки. Только ради танцевального праздника она ходила на репетиции, и вместе с группой попала на большой праздник.

Лето прошло спокойно и обнадеживало, но с осени все снова пошло под откос. Янели говорит, что вскоре она снова начала сокращать количество еды, считать калории и взвешиваться до и после еды. "Я наказывала себя за еду физической тренировкой. В конце концов у меня два раза в неделю были народные танцы, три раза в неделю - легкая атлетика, а также я бегала самостоятельно пять или шесть вечеров. Если могла, я делала и силовые тренировки", - говорит она. 

Что касается питания, именно в это время Янели открыла для себя множество диет. "Например, я ставила перед собой задачу исключить что-нибудь из меню. Самая экстремальная диета заключалась в том, чтобы съесть только одно яблоко за два дня и выпить много воды», - вспоминает она. В конце концов, она больше не пила и воду, потому что ей казалось, что даже вода делает толстой.

Янели говорит, что она научилась получать удовольствие от пустого желудка. "Урчание и болезненная пустота в животе радовали меня, потому что это означало, что я молодец и выполнила свою цель. Это придавало мне стимул постараться и на следующий день", - объясняет она.

Однако Янели становилась все слабее. "Были дни, когда было трудно встать с постели, но я никогда не падала в обморок", - говорит она.

Родители надеялись, что весенняя поездка в Америку принесет пользу: ну кто бы не набрал вес в Америке? Все пошло иначе. "Во время путешествия я похудела на шесть килограммов за две недели. Теперь я вижу по фотографиям, что в начале поездки я еще выглядела совершенно нормально, но в конце я была уже как аноректик с самых страшных фотографий, которыми обычно пугают молодых людей", - говорит она.

Янели ФОТО: Erakogu

Настоящее дно наступило через несколько недель

По возвращении из поездки музыка уже недолго играла, и врачи сразу же поставили Янели перед суровыми фактами: за год она провалилась в еще более глубокую яму, чем раньше, и выбраться из нее стало еще труднее. Если опасным для здоровья считается индекс массы тела ниже 16, у Янели он был равен 14.

Это привело Янели в отделение больницы с самым строгим режимом, где она оказалась одним из самых тяжелых пациентов. "Я сама ничего не понимала. Я помню, как искала от других пациентов в больнице подтверждения, что я не настолько худа, чтобы так всё раздувать, и на меня смотрели как на помешанную", - вспоминает она.

За первые две недели до Янели, наконец, дошло, что она действительно больна, и то, что все говорили, было правдой. Было очень трудно снова начать есть и заставить себя думать собственной головой, но врачи помогли и научили, как избавиться от плохих мыслей.

После четырех недель в больнице Янели решила открыть новую страницу в своей жизни. Она поняла, что хочет чего-то добиться в жизни. "У меня есть мечта поступить в университет, чтобы учиться, основать свою собственную компанию, заняться чем-то интересным и особенным. Я поставила новую цель, чтобы эта болезнь не мешала мне", - говорит она.

Янели Аллсаар ФОТО: Dmitri Kotjuh

Дома Янели поняла, что все не так просто. Даже дома ей приходилось каждую неделю рассказывать врачам, как проходит набор веса. "Я помню, что у меня был огромный психологический страх достичь 50 килограммов. Это было похоже на границу, которую мне не разрешили пересекать", - говорит она.

Янели не помнит, когда именно, но знает, что в какой-то момент в ее голове словно раздался щелчок, и мир стал светлее. "Я больше не хваталась за цифры веса и начала воспринимать пищу как естественную часть жизни", - говорит она.

Но её все еще постоянно приходилось  заставлять есть. "С аноректиками и не бывает по-другому; страх снова попасть в больницу и постоянное принуждение - вот что держит вас на правильном пути", - знает она по опыту.

Затем возникли новые опасности, потому что в какой-то момент она стала съедать большое количество сладостей, что было похоже на склонность к другой крайности. "Я нашла дома миску, полную печенья, и была зла на то, что они вообще есть в доме, но не смогла устоять перед искушением и съела все в одиночестве", - вспоминает она.

Как будто тело хотело отомстить за многолетние испытания, но этого нельзя было допустить.

Янели более чем уверена, что в одиночку она не справилась бы. С помощью матери он выкарабкалась. "Моя мать заставляла меня есть и все время держала руку на пульсе, чтобы больше не было рецидива, - говорит она. - Но это не значит, что я могу сказать, что сейчас полностью здорова".

Совсем недавно нехорошие мысли о том, чтобы не принимать пищу, снова посетили Янели во время зимних школьных каникул и дистанционного обучения. "Я заметила, что чем меньше у меня активности, тем легче поскользнуться. Все время идет борьба с самим собой", - говорит она.

Однако Янели считает, что последние полтора года в ее жизни были вполне нормальными. Она тренируется с разумной нагрузкой, хочет нарастить мышцы и есть как можно более здоровую пищу и весит более 60 килограммов, что является идеальным весом для ее роста.

Болезнь отпугивает друзей 

По словам Янели, одна из самых печальных сторон болезни - это то, что друзья начинают находить вас странным и держаться от вас подальше. «У меня осталось всего несколько друзей, но для исцеления крайне необходима их поддержка», - говорит она. Большинство людей этого не понимают. "В то же время, это было хорошей инвентаризацией среди друзей, и теперь я знаю, кто настоящий друг, а кто нет".

Анорексия также сильно повлияла на здоровье Янели. Она и сейчас борется с проблемами щитовидной железы. "К счастью, все остальные показатели здоровья восстановились, но нет никакой гарантии, что в какой-то момент жизни не будет рецидива", - говорит она.

Янели ФОТО: Dmitri Kotjuh

Прошлой весной Янели почувствовала необходимость громко поговорить об анорексии. Она подготовила иллюстрированные лекционные материалы и предложила читать молодежи в школах лекции о расстройствах пищевого поведения.

Конечно, ее идею приняли с распростертыми объятиями, но крест на начинании почти сразу же поставил коронавирус.

В этом году Янели смело выступила перед своей новой домашней школой, Пайдеской гимназией, а на прошлой неделе прочитала лекцию в школе Пыльва. "Я делаю это, чтобы встряхнуть своих сверстников и показать, что среди нас довольно много людей с анорексией", - объясняет она. 

Янели уже довольно хорошо распознает анорексиков. "Я очень хотела бы помочь им и образумить, прежде чем они дойдут до той же стадии, что и я", - говорит она. 

Вот почему Янели считает важным рассказывать о своем опыте и переживаниях во время лекций. "Когда врач или диетолог говорит о расстройствах пищевого поведения, это не так эффективно, потому что он не знает, каково это - пройти через все это. Мои лекции эмоциональны и потрясают молодых людей именно из-за открытого признания в болезни", - объясняет она.

Большинство молодых людей не знают, к чему может привести кажущаяся невинной попытка сбросить два-три килограмма.

Разговор об анорексии и ее разрушительном воздействии на людей также очень помогает самой Янели. Она подвергает себя критическому анализу и с нетерпением ждет даже небольших трудовых побед. "Если моя история дойдет до аноректика, и он признает свою проблему, обратившись за помощью ко мне или к специалисту, это будет момент, когда я словно выиграю в лотерею, - говорит она. - Я знаю, что заставила по крайней мере одну девушку серьезно задуматься".

Итак, Янели ловко обратила болезнь в свою пользу. В то же время у нее есть определенный страх перед будущим. "Я очень легко могу снова упасть в яму, даже не осознавая этого. Я изо всех сил стараюсь избегать плохих мыслей. Время покажет, смогу ли я это сделать", - говорит она. 

Яана Сёэрд

мать Янели Аллсаар

При моей большой любви к порядку сначала я заметила, что весы в ванной все чаще оказываются не на своем месте. Я поняла, что Янели каждый день взвешивается. Затем я начала наблюдать за приемами пищи. Она всегда отказывалась от завтрака, но так делает большинство детей. Днем я не видела, что и сколько она ела. В какой-то момент я обнаружила, что она лжет. Она сказала, что ела дома, но нигде не было грязной тарелки, и я знаю, что она бы сама ее не мыла. Еще я нашла бутерброд в помойке и так далее. Все это были очевидные признаки того, что что-то не так и что нужно искать помощи. В таком молодом возрасте изменения массы тела не сразу заметны.

Я поискала побольше информации о расстройствах пищевого поведения в интернете и узнала, куда идти. Я заманила Янели небольшим обманом. Она хотела, чтобы какой-нибудь диетолог дал ей план диеты, чтобы похудеть. Я сказала, что мы едем в Тарту именно к такому человеку.

Но уже при первом посещении врача мы услышали суровый диагноз, который полностью перевернул жизнь нашей семьи на несколько лет. В период болезни мы часто ездили в Тарту. После больницы все приемы пищи нужно было пересмотреть, постоянно наблюдать за тем, чтобы она ела, постоянно спорить и доказывать, почему она должна это делать. Ой, как трудно было, да и до сих пор трудно! 

Я понимала, что нельзя отступать и говорить о болезни, чтобы никто из близких не сказал ничего плохого, что свело бы на нет всю работу. К счастью, я нашла в школе, на тренировках и в других местах достойных доверия людей которые следили за Янели, когда я не могла этого сделать. Такая сеть поддержки просто обязана быть.

В то же время необходимо учитывать, что аноректик называет черное белым и является гораздо более искусным лжецом и маскировщиком, чем мы можем себе представить. Это также создает проблемы с доверием и делает особенно трудной поддержку своего ребенка, потому что вы просто не знаете, чему верить, а чему нет.

И чтобы не сойти с ума посреди всего этого, у матери также должны быть друзья, с которыми можно поговорить о своих переживаниях и время от времени выпустить пар.

Я знаю, что риск снова впасть в анорексию будет сопровождать ее всю жизнь, но я надеюсь, что то, что она делает сейчас, поможет ей избежать этого. 

Маргит Удам

завуч Пайдеской гимназии

В школе мы все восхищаемся смелостью Янели Аллсаар рассказывать о своей проблеме и ее искренним желанием спасти молодых людей от серьезной болезни. Ее выступление было очень хорошо подготовлено. Редко увидишь лекции, которые настолько захватывают аудиторию, что люди утирают слезы. Именно такие эмоции мы видели во время ее выступления.

В ответ на просьбу об обратной связи я слышала только похвалу, и молодые люди сказали, что история Янели потрясла их до глубины души. Один молодой человек написал золотые слова: эта лекция научила его никогда не судить о человеке по оболочке.

Я считаю, что Янели проделала достойную похвалы работу, потому что чем больше людей рассказывают о расстройствах пищевого поведения и  потенциальных опасностях, тем меньше молодых людей окажутся в ловушке.

Я надеюсь, что Янели получит много приглашений в школы и что ее опыт принесет пользу молодежи.

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