Фото ⟩ Попавшая в больницу с анорексией девушка-подросток была на волосок от смерти

Яана Сёэрд

мать Янели Аллсаар

При моей большой любви к порядку сначала я заметила, что весы в ванной все чаще оказываются не на своем месте. Я поняла, что Янели каждый день взвешивается. Затем я начала наблюдать за приемами пищи. Она всегда отказывалась от завтрака, но так делает большинство детей. Днем я не видела, что и сколько она ела. В какой-то момент я обнаружила, что она лжет. Она сказала, что ела дома, но нигде не было грязной тарелки, и я знаю, что она бы сама ее не мыла. Еще я нашла бутерброд в помойке и так далее. Все это были очевидные признаки того, что что-то не так и что нужно искать помощи. В таком молодом возрасте изменения массы тела не сразу заметны.

Я поискала побольше информации о расстройствах пищевого поведения в интернете и узнала, куда идти. Я заманила Янели небольшим обманом. Она хотела, чтобы какой-нибудь диетолог дал ей план диеты, чтобы похудеть. Я сказала, что мы едем в Тарту именно к такому человеку.

Но уже при первом посещении врача мы услышали суровый диагноз, который полностью перевернул жизнь нашей семьи на несколько лет. В период болезни мы часто ездили в Тарту. После больницы все приемы пищи нужно было пересмотреть, постоянно наблюдать за тем, чтобы она ела, постоянно спорить и доказывать, почему она должна это делать. Ой, как трудно было, да и до сих пор трудно!

Я понимала, что нельзя отступать и говорить о болезни, чтобы никто из близких не сказал ничего плохого, что свело бы на нет всю работу. К счастью, я нашла в школе, на тренировках и в других местах достойных доверия людей которые следили за Янели, когда я не могла этого сделать. Такая сеть поддержки просто обязана быть.

В то же время необходимо учитывать, что аноректик называет черное белым и является гораздо более искусным лжецом и маскировщиком, чем мы можем себе представить. Это также создает проблемы с доверием и делает особенно трудной поддержку своего ребенка, потому что вы просто не знаете, чему верить, а чему нет.

И чтобы не сойти с ума посреди всего этого, у матери также должны быть друзья, с которыми можно поговорить о своих переживаниях и время от времени выпустить пар.

Я знаю, что риск снова впасть в анорексию будет сопровождать ее всю жизнь, но я надеюсь, что то, что она делает сейчас, поможет ей избежать этого.

Маргит Удам

завуч Пайдеской гимназии

В школе мы все восхищаемся смелостью Янели Аллсаар рассказывать о своей проблеме и ее искренним желанием спасти молодых людей от серьезной болезни. Ее выступление было очень хорошо подготовлено. Редко увидишь лекции, которые настолько захватывают аудиторию, что люди утирают слезы. Именно такие эмоции мы видели во время ее выступления.

В ответ на просьбу об обратной связи я слышала только похвалу, и молодые люди сказали, что история Янели потрясла их до глубины души. Один молодой человек написал золотые слова: эта лекция научила его никогда не судить о человеке по оболочке.

Я считаю, что Янели проделала достойную похвалы работу, потому что чем больше людей рассказывают о расстройствах пищевого поведения и потенциальных опасностях, тем меньше молодых людей окажутся в ловушке.

Я надеюсь, что Янели получит много приглашений в школы и что ее опыт принесет пользу молодежи.