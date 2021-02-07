Ограничения в торговых точках: в субботу возбуждено 36 дел об административных правонарушениях

Сотрудники правоохранительных органов проверили 1713 торговых точек, следя за соблюдением всех ограничений, установленных во время режима ЧС.

В 315 случаях сотрудники полиции дали предупредительные инструкции, в 36 случаях возбуждены дела об административных правонарушениях.

В ходе проверок отслеживалось, соблюдалась ли дистанция, использовались ли маски согласно инструкции, а также продавались ли разрешенные товары в точках продажи. 3

При этом в общей сложности было проверено 456 общественных мест для контроля за соблюдением ограничений - собраний и соблюдения дистанции - в большинстве случаев, или в 216 случаях были даны предупредительные инструкции, а в пяти случаях были возбуждены дела об административных правонарушениях.

Уже сообщалось, что с понедельника, 8 февраля, концепция "безопасной торговли" должна быть введена абсолютно во всех магазинах, предусматривают поправки к распоряжению Кабинета министров. Это означает, что меньше людей смогут делать покупки в магазинах одновременно, а магазины будут обязаны строго контролировать поток покупателей.

Также с понедельника, 8 февраля, отменяются ограничения на ассортимент товаров в магазинах продуктов питания и гигиенических товаров. Торговать очно смогут магазины, где продукты питания или гигиенические товары составляют не менее 70% ассортимента.

В торговой точке и в рыночном павильоне на одного посетителя должно быть не менее 25 квадратных метров площади, люди будут запускаться в магазин строго по одному, за исключением ассистентов и детей до 12 лет, которых может сопровождать один взрослый.

Новые правила также предусматривает, что общее количество корзин или тележек, предоставленных магазином, не может превышать максимальное количество посетителей.