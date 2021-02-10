Жизнь в COVID-отделении ⟩ Родня заказала поминальный стол, а старик победил болезнь

Седьмой этаж крупнейшей больницы Западной Эстонии. Это самое высокое место в регионе, где лечат людей. Раньше этаж был поделен на две части: отделение внутренних болезней и инфекционный блок. Однако из-за пандемии коронавируса сейчас обе части заняты инфицированными. Здесь постоянно дежурят врачи-инфекционисты, медсестры, ассистенты, сиделки и уборщицы, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Pärnu Postimees.
Кирсти Лухасаар - одна из многих медсестер, которые борются за жизнь и здоровье пациентов на передовой коронакризиса в Эстонии.
20 минут подготовки
Дорога на работу для жительницы Килинги-Нымме составляет более 40 километров, поэтому она работает 24-часовые смены. Прибытие в больницу в 7:30, рабочий день начинается в стабильном ритме: 30 секунд, чтобы продезинфицировать руки, потом облачение в привычную для больницы форму, затем подъем на отдельном лифте в инфекционное отделение.
Поднявшись на нужный этаж, снова одеваемся. Гардероб здесь состоит из двух частей: сначала снимаем старую одежду, затем через перегородку идем в гардеробную Covid-19, где нужно надеть одежду инфекционного отделения. Вечером все повторяется в обратном порядке, и снятую рабочую одежду нужно своими руками положить в мешок для белья.
Чтобы добраться от входной двери до рабочего места, у Лухасаар уходит 20 минут.
На самом деле ритуал одежды в инфекционном отделении мало отличается от докоронавирусной эпохи: в качестве нового атрибута был добавлен только пластиковый визир, который необходимо надевать при входе в палату пациента с Covid-19.
Персонал Covid-отделения надевает восемь предметов для защиты от инфекции: одноразовый халат из зеленой бумаги, шапочку, пластиковый фартук, тапочки, полиэтиленовые нарукавники и резиновые перчатки, респиратор и визир. Из них повторно используются только визиры, которые дезинфицируют после каждого использования и перед выдачей. В качестве новой меры инфекционное отделение реализует рассредоточение сотрудников: ходить на обед в комнату отдыха можно только по двое, а на посту медсестры нужно держаться подальше от коллег.
"По всей больнице обязательно носить маску, мы к этому привыкли. Только когда мы едим в одиночестве и находимся в комнате отдыха, мы можем снять ее на время", - говорит Лухасаар, добавляя, что во время пандемии работа вызывает больший стресс, потому что ответственность больше.
"От того, насколько аккуратно мы носим маску и дезинфицируем руки, зависит здоровье как наших сотрудников, так и пациентов. Мы не хотим заболеть или принести инфекцию домой", - подчеркивает медик, по словам которой, в местной больницы заразились всего несколько сотрудников, и произошло это вне здания.
Эха Валк, старшая медсестра инфекционного отделения, объясняет правила работы отделения: нельзя трогать все то, что не нужно. Здесь грех даже прислониться к стене. Однако и в этой атмосфере сотрудники делятся своими радостями, и человечность не теряется. "Можно и пошутить", - подтверждает Валк.
О требованиях по правильному ношению средств индивидуальной защиты и использованию антисептиков работникам напоминают развешанные по стенам плакаты с рисунками. Проведен ряд тренингов, просмотрены обучающие видео. "У нас очень хорошие люди, и никто не ушел с работы из-за страха перед коронавирусом", - подтверждает Лухасаар, добавляя, что весной, когда ситуация была для всех неопределенной, сотрудники могли обратиться к психологу по телефону. Лухасаар не чувствовала в этом необходимости.
Смена Лухасаар - если не считать облачения в правильную одежду - начинается со знакомства с историями болезни пациентов. Изучается состояние уже знакомых больных. Затем у пациентов надо измерить жизненно важные функции и взять образцы крови. Все показания и результаты должны быть получены на компьютере до десяти часов, когда приходит лечащий врач.
Пациенты с коронавирусом поделены на одиночные и двойные палаты, входя в которые, медики продумывают каждый свой шаг, чтобы минимизировать контакт с инфицированным, но сделать при этом максимум.
Пациенты с Covid-19 несколько отличаются от остальных: во многих случаях присутствует страх незнания, поскольку информация распространяется разного рода. "Приходится много общаться и объяснять, но это сложно делать через респиратор, а пожилые люди зачастую плохо слышат", - объясняет Лухасаар.
Если более молодые пациенты проводят дни напролет в своих взятых с собой гаджетах, пожилые люди часто не имеют такой возможности. Кроме того, посетителей в больницу не пускают, и покидать палаты запрещено. Единственное развлечение для некоторых - радио. По возможности сотрудники больницы приносят газеты и кроссворды.
Питание пациентам подается в одноразовых контейнерах, которые после еды отправляются в мешок для мусора. Использованное постельное белье перевозится в пластиковом пакете, который в стиральной машине тает, как капсула. Таким образом, ни один здоровый человек не прикасается к белью, которое использует больной коронавирусом.
Это не просто кашель
На тот факт, что начавшая свой разрушительный поход более года назад болезнь, переносится пациентами вовсе не легко, указывают разные выражения, которые Лухасаар приходилось слышать на работе: "Это отвратительная болезнь", "Чрезвычайная слабость", "Это не просто кашель" или "Нет кислорода, я задыхаюсь".
В Пярнуской больнице скончался 31 больной с коронавирусом. Лухасаар потдтверждает, что по состоянию пациента обычно становится видно, если человек умирает.
За исключением примера, когда родственники уже заказали поминальный стол для своего родственника старше 80 лет, но старик победил болезнь. Весной одолела Covid-19 и 99-летняя женщина.
"Смерть - это часть жизни - эти эмоции нельзя забрать домой", - говорит Лухасаар и подчеркивает, что коронавирус переносят по-разному. Особенность заболевания в том, что в первую очередь активируются хронические заболевания, зачастую очень тяжелые.
Лухасаар, как и почти 90 процентов сотрудников инфекционного отдела, получила обе защитные инъекции от коронавируса. Однако маску необходимо носить, поскольку вакцина не исключает болезнь полностью.
Дети у Лухасаар уже большие: 19 и 17 лет. "Мои дети из-за характера работы воспитывались по телефону. Я помню, когда мой сын был подростком, он сказал: "Мама, это несправедливо, что ты так много работаешь!" - вспоминает медработник.
Однако по соседству есть люди, которые держатся от нее подальше, например, в продуктовом магазине. "К счастью, это единичные случаи, пришлось привыкнуть к этому", - говорит женщина, которая раньше в свободное время, чтобы снять рабочий стресс, занималась керамикой. Во время пандемии производство гончарных изделий приостановлено.
Оглядываясь назад на первый год пандемии, Лухасаар признает, что теперь она больше ценит время, проведенное с близкими, и значимость семьи, и больше заказывает необходимые товары в интернет-магазине. "У меня сейчас нет желания никуда ехать, и я не хожу по магазинам, в продуктовом магазине я делаю покупки на несколько дней вперед", - говорит она.