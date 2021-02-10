Жизнь в COVID-отделении ⟩ Родня заказала поминальный стол, а старик победил болезнь

Смена Лухасаар - если не считать облачения в правильную одежду - начинается со знакомства с историями болезни пациентов. Изучается состояние уже знакомых больных. Затем у пациентов надо измерить жизненно важные функции и взять образцы крови. Все показания и результаты должны быть получены на компьютере до десяти часов, когда приходит лечащий врач.

Пациенты с коронавирусом поделены на одиночные и двойные палаты, входя в которые, медики продумывают каждый свой шаг, чтобы минимизировать контакт с инфицированным, но сделать при этом максимум.

ФОТО: Mailiis Ollino

Пациенты с Covid-19 несколько отличаются от остальных: во многих случаях присутствует страх незнания, поскольку информация распространяется разного рода. "Приходится много общаться и объяснять, но это сложно делать через респиратор, а пожилые люди зачастую плохо слышат", - объясняет Лухасаар.

Если более молодые пациенты проводят дни напролет в своих взятых с собой гаджетах, пожилые люди часто не имеют такой возможности. Кроме того, посетителей в больницу не пускают, и покидать палаты запрещено. Единственное развлечение для некоторых - радио. По возможности сотрудники больницы приносят газеты и кроссворды.

Питание пациентам подается в одноразовых контейнерах, которые после еды отправляются в мешок для мусора. Использованное постельное белье перевозится в пластиковом пакете, который в стиральной машине тает, как капсула. Таким образом, ни один здоровый человек не прикасается к белью, которое использует больной коронавирусом.

Это не просто кашель

На тот факт, что начавшая свой разрушительный поход более года назад болезнь, переносится пациентами вовсе не легко, указывают разные выражения, которые Лухасаар приходилось слышать на работе: "Это отвратительная болезнь", "Чрезвычайная слабость", "Это не просто кашель" или "Нет кислорода, я задыхаюсь".

В Пярнуской больнице скончался 31 больной с коронавирусом. Лухасаар потдтверждает, что по состоянию пациента обычно становится видно, если человек умирает.

За исключением примера, когда родственники уже заказали поминальный стол для своего родственника старше 80 лет, но старик победил болезнь. Весной одолела Covid-19 и 99-летняя женщина.

"Смерть - это часть жизни - эти эмоции нельзя забрать домой", - говорит Лухасаар и подчеркивает, что коронавирус переносят по-разному. Особенность заболевания в том, что в первую очередь активируются хронические заболевания, зачастую очень тяжелые.

Лухасаар, как и почти 90 процентов сотрудников инфекционного отдела, получила обе защитные инъекции от коронавируса. Однако маску необходимо носить, поскольку вакцина не исключает болезнь полностью.

Дети у Лухасаар уже большие: 19 и 17 лет. "Мои дети из-за характера работы воспитывались по телефону. Я помню, когда мой сын был подростком, он сказал: "Мама, это несправедливо, что ты так много работаешь!" - вспоминает медработник.

Однако по соседству есть люди, которые держатся от нее подальше, например, в продуктовом магазине. "К счастью, это единичные случаи, пришлось привыкнуть к этому", - говорит женщина, которая раньше в свободное время, чтобы снять рабочий стресс, занималась керамикой. Во время пандемии производство гончарных изделий приостановлено.