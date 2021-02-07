"Динамо" у себя дома минимально уступило "Спартаку"

Матч завершился со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу российской команды. Это поражение стало для динамовцев седьмым подряд.

В составе победителей отличились Анатолий Никонцев и Артём Фёдоров. У рижан единственный гол забил Джей Си Лайпон. Голкипер гостей Юлиус Гудачек отразил 19 бросков.

В текущем сезоне команды встреличались один раз - 30 декабря "Динамо" на выезде одержало победу со счётом 5:2. Всего в КХЛ команды сыграли друг с другом 34 раза, 19 из которых сильнее оказывались рижане.

В данный момент рижское "Динамо" с 25 очками в 53 матчах по-прежнему занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе "Спартака" 56 очков в 54 матчах и девятое место на "Западе".