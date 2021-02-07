Около 1600 человек заразились Covid-19 в медицинских учреждениях: как решают эту проблему больницы?

Медицинские учреждения как возможное место заражения были актуальной проблемой с самого начала пандемии, отмечает руководитель службы инфекционного надзора Рижской Восточной клинической университетской больницы Марис Лиепиньш. "Глобально ничего не изменилось. Если человек находился в больнице, он или она могут быть потенциально заразными. И в этом отношении мы [пришли к выводу], что это наша проблема. Я думаю, что так обстоят дела во всех больницах Латвии и по всей Европе", - признает он.

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) приходит к выводу, что к концу января более 1600 случаев Covid-19 могли быть связаны с заражением в медицинском учреждении. К тому же не бывает недели, когда нет таких случаев. В первые две недели года их было 130, а на третьей недели января - 150.

Риск заражения одинаков во всех больницах, независимо от региона или уровня больницы. В крупных университетских больницах таких случаев больше.

Одна из университетских больниц - больница им. П. Страдиня признает, что такие случаи происходят каждую неделю. "А потом это работа нашей команды инфектологов, которые пытаются отследить, как это могло произойти, почему и где", - говорит пресс-секретарь больницы Янита Вейнберга. Сотрудник, скорее всего, станет переносчиком, если Covid-19 вспыхнет в нескольких отделениях, в нескольких палатах одновременно. Но такой случай в больнице был один, да и то, не в последнее время. Чаще возникают небольшие вспышки в пределах одной палаты.

"Мы не можем исключить возможность того, что инфекция не попадет в больницу, потому что для этого нам потребуется госпитализировать каждого пациента в отдельную палату. Конечно, это невозможно. Мы соблюдаем все эпидемиологические нормы, расстояния до коек, максимально прореживаем все, и все же", - заключает представитель больницы им. П. Страдиня.

Восточная больница также заявляет, что из-за длительного инкубационного периода, нельзя вообще исключить попадание Covid-19 в палаты, не относящиеся к Covid-19. "Я, наверное, не буду оригинален, скажу, что в любом отделении нашей больницы были вспышки. Большие, маленькие; бывало, что мы закрывали отделения, а бывало, что там один или два человека, и мы справлялись очень хорошо, без серьезных последствий", - говорит Лиепиньш.

Однако из того, что было сказано в нескольких больницах, следует, что не существует единого стандарта для дальнейших действий при обнаружении в палате Covid-19.

Зараженного пациента можно изолировать сразу или через несколько часов. Все, кто находится в палате, могут быть переведены в другое отделение. Но их также можно оставить там, но с предупреждением персонала о необходимости усиления мер безопасности. Больницы говорят, что строгие правила без возможности их адаптации были бы вообще невозможны.

Минздрав, с одной стороны, признает наличие проблемы, а с другой - указывает на определенную неизбежность. Санита Янка, руководитель отдела качества медицинского обслуживания Минздрава, оценивая количество зараженных в больницах, говорит: "Я думаю, что это довольно большое число, потому что здесь пациенты все-таки находятся под наблюдением медицинского персонала. Однако мы не можем утверждать на 100%, что они заразились в медицинском учреждении. Может быть, это произошло раньше, ведь инкубационный период у этого заболевания 5-14 дней. И пациент может заболеть Covid-19, даже если у него вообще нет этих симптомов".

Министерство здравоохранения планирует новые меры, еще более строго разделяющие потоки пациентов, а также запрашивает дополнительные деньги на койки для наблюдения, чтобы не приходилось спешить с перемещением пациентов. Однако быстро решить проблему изменений в больничной инфраструктуре невозможно.