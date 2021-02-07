Вс, 7.02.2021
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Инета Пиляне, заместитель омбудсмена
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Большинство новых случаев Covid-19 было зарегистрировано в Риге и Даугавпилсе

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Из 480 случаев заражения Covid-19, выявленных за прошлые сутки, большинство новых заболевших, как и днем ​​ранее, были зарегистрированы в Риге и Даугавпилсе, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

За последние сутки в Риге было зарегистрировано 197 новых инфицированных, а общее кумулятивное число заболевших в столице за 14 дней в настоящее время составляет 3616 человек.

В Даугавпилсе зарегистрировано 33 новых случая, а общее количество за две недели  составляет 684 случая.

В Алуксненском крае было выявлено 18 новых случаев, за последние 14 дней общее количество заболевших увеличилось до 176 жителей, в Елгаве было выявлено 15 новых случаев, достигнув 428 случаев, а в Валмиере - 11 новых пациентов с Covid-19, количество случаев возросло до 174. В Лиепае зарегистрировано 10 новых случаев, а в целом болеют 256 жителей города.

В двух краях- Алсунгском и Яунпиебалгском - за последние 14 дней новых случаев заболевания не выявлено.

Наибольшее количество пациентов за последние две недели в Риге - 3616, Даугавпилсе - 684, Елгаве - 428, Юрмале - 339, Резекне - 272, Лиепае - 256, Гулбенском крае - 181, Адажском крае - 180, а также Алуксненском крае - 176 жителей - 174, а в Олайнском крае -156 жителей.

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