Большинство новых случаев Covid-19 было зарегистрировано в Риге и Даугавпилсе

За последние сутки в Риге было зарегистрировано 197 новых инфицированных, а общее кумулятивное число заболевших в столице за 14 дней в настоящее время составляет 3616 человек.

В Даугавпилсе зарегистрировано 33 новых случая, а общее количество за две недели составляет 684 случая.

В Алуксненском крае было выявлено 18 новых случаев, за последние 14 дней общее количество заболевших увеличилось до 176 жителей, в Елгаве было выявлено 15 новых случаев, достигнув 428 случаев, а в Валмиере - 11 новых пациентов с Covid-19, количество случаев возросло до 174. В Лиепае зарегистрировано 10 новых случаев, а в целом болеют 256 жителей города.

В двух краях- Алсунгском и Яунпиебалгском - за последние 14 дней новых случаев заболевания не выявлено.