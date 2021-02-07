Желание вакцинироваться против Covid-19 на сайте manavakcina.lv выразили более 53 000 жителей

В Латвии сейчас проходит вакцинация персонала медучреждений. Первую дозу вакцины уже получили 17 788 человек, из которых 79% или 14 027 человек уже получили вторую дозу вакцины, завершив вакцинацию.

В свою очередь в пятницу, 5 февраля, каждый житель Латвии получил возможность подать раннюю заявку на получение вакцины на платформе manavakcina.lv. До 19:00 в пятницу было получено по меньшей мере 21 000 заявок, до 18:00 в субботу - более 43 000 заявок, а до 18:00 в воскресенье - более 53 000 заявок.