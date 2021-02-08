Звездные выходные ⟩ Литвинова в красном, Бусулис в проруби и седой Филипп Киркоров

Роковой образ Ренаты Литвиновой.

Как вам Кристина Асмус с фиолетовыми волосами?

Ани Лорак и милая собачка.

Интарс Бусулис решил искупаться в проруби.

Никита Ефремов отрастил бороду.

Катя Кищук стала брюнеткой.

Настасья Самбурская в фиолетовом.

Задумчивая Виктория Дайнеко.

Ирина Дубцова на отдыхе.

Ольга Орлова провела выходные дома со своими собаками.

Влад Соколовский и его будни на Бали.

Анфиса Чехова сделала новую татуировку. Как вам?

Ольга Бузова все еще работает на площадке шоу "Дом-2".

У Димы Билана уже отрасли волосы.

Ксения Собчак на премьере фильма Ренаты Литвиновой.

Лена Темникова показала свой любимый худи.

Нескучный вечер Насти Ивлеевы.

Прекрасная Катя Варнава.

Счастливая Яна Кошкина.

Татьяна Брухунова посетила театр.

Светлана Лобода радуется цветам.

Андрей Мерзликин гуляет вдоль границы.

Анна Седокова в леопардовом.

Юлия Ковальчук решила и дома выглядеть сексуально.

Настя Каменских провела эти выходные с близкими.

Недовольный Константин Богомолов.

С этим цветом волос Анна Заворотнюк еще больше похожа на маму.

Праздничная Юлианна Караулова.

Божена Рынска здесь как героиня фильма.

Нюша все еще наслаждается морем.

Евгений Чичваркин борется с коронавирусом?