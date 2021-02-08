Гинтс Мейя впервые в карьере стал легионером

Напомним, в начале ноября "Динамо" расторгло контракт с Мейей, так как главный тренер рижан Петерис Скудра не видел для игрока место в составе.

Стоит отметить, что Мейя был верен "динамовцам", начиная с их первого сезона в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). За 13 сезонов в составе "Динамо" Мейя стал единственным из первого состава рижской команды, кто не выступал за другие команды лиги.

В сезоне-2020/2021 Мейя провёл 11 матчей КХЛ, в которых отметился одной результативной передачей. Всего в КХЛ он провёл 552 матча, набрав 121 (51+70) очков.

Оставшуюся часть сезона Мейя провёл в латвийском клубе Olimp/Venta 2002, за который успел забросить три шайбы.