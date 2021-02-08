Пн, 8.02.2021
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Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 8 по 14 февраля 2021 года

Василиса Володина - один из самых популярных российских астрологов. Ее прогнозы точны и наполнены смыслом - именно поэтому к ним прислушиваются многие люди не только в России, что помогает им справиться с любыми трудностями и преуспеть во всех сферах жизни.

Первое, на что стоит обратить внимание - это наши негативные привычки. По прогнозу астролога, на этой неделе многим придется вступить в противостояние с ними.

Эта борьба с самими собой может забрать много сил, так что не удивляйтесь, если ни на работу, ни на любовь их почти не останется.

На этой неделе лучше не забывать про своевременный отдых.

Овен

Овнам, возможно, придется настолько часто встречаться с мелкими проблемами и неурядицами, что это выбьет их из колеи. Останется время лишь на отдых. Будние дни окажутся сложными, так что вечером лучше расслабиться и настроиться на лучшее перед сном. Что касается выходных, то в субботу и воскресенье лучше провести время в уединении и спокойствии. То же самое касается выходных, выпадающих на другие дни. Не нужно выжимать из себя все соки.

Телец

Тельцам успех принесет трудолюбие - Венера сейчас дает этим людям много уверенности и амбиций, но этот дар лучше использовать осторожно. Можно запросто перегореть на работе, поэтому не стоит забывать про отдых и любовь. Большой успех ожидает тех, кто находится в поисках второй половинки. Этих Тельцов ожидают приятные встречи и эмоции. Также повезет и тем, кто уже в отношениях - им удастся вывести их на новый уровень.

Близнецы

Близнецы смогут на этой неделе исправить ошибки прошлого и разрешить связанные с ними прблемы. Возможно, что неделя станет динамичной и многие жизненные процессы выйдут из-под контроля, что неминуемо отразится на внутреннем мире представителей этого знака. Желательно научиться принимать окружающих такими, какие они есть. Совершенных людей не существует. Не нужно зацикливаться на неприятностях и обидах.

Рак

На этой неделе окружающие люди будут пытаться заслужить доверие и любовь Раков. Нужно внимательно наблюдать за такими людьми, потому что они смогут помочь Ракам в некоторых важных делах. В финансовой сфере очень важным станет внутренний настрой, о котором лучше позаботиться уже в понедельник. В любовных делах свободным Ракам лучше обратить внимание на внешность, ведь первое впечатление невероятно важно. В семейных вопросах людям этого знака удастся прийти к компромиссам.

Лев

Львам стоит на этой неделе избегать дорогостоящих покупок. С финансами следует обращаться максимально осторожно. Желательно не давать никому взаймы и не оформлять кредитов самим. Это не приведет ни к чему хорошему.

В период с 8 по 14 февраля нельзя вести дела агрессивно и слишком напористо. Это удачное время для Львов, работающих в сфере юриспруденции, медицины.

Пятница и суббота - дни взлета творческой энергии. Самый опасный день недели - воскресенье. Его лучше посвятить отдыху.

Дева

На этой неделе Девам стоит позаботиться о своем здоровье. Нужно правильно и вовремя питаться, бороться с вредными привычками, больше двигаться - гулять, посещать спортзал, бассейн. Полезными станут встречи с родственниками (с соблюдением всех требований безопасности), времяпрепровождение с детьми. Хорошее настроение станет основой для удачного развития событий. Это будет идеальное время для укрепления семейных уз. В поисках второй половинки Девам поможет их мощная харизма и обаяние.

Весы

При принятии важных решений лучше прислушиваться к внутреннему голосу. На этой неделе шестое чувство Весов станет очень сильным и начнет улавливать самые тонкие изменения в энергетике. Неделя прекрасно подходит для изменений во внешности. Весам сейчас лучше носить больше ярких цветов в одежде. Несвойственная представителям данного знака медлительность спасет их от проблем и неурядиц в финансовой и рабочей сферах.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе придется бороться со своей сущностью и привычками. Проявления ревности могут поставить крест на отношениях.

В трудных ситуациях на всех фронтах лучше сохранять спокойствие. Оно станет лучшим союзником в попытках достичь счастья.

В середине недели на первый план выйдут финансовые и рабочие проблемы, так что пока лучше экономить. В конце недели Скорпионы смогут найти новый источник дохода или выход из какой-то сложной ситуации.

Стрелец

У Стрельцов ослабнет интуиция, что отразится на их продуктивности. Им стоит почаще прислушиваться к советам мудрых людей. Это прекрасное время для тех, кто трудится в сфере торговли. В конце недели лучше проявлять заботу о близких - дарить подарки, внимание и свое время. Щедрость Стрельцов будет вознаграждена. Также на этой неделе можно и даже нужно заниматься спортом. В общении с посторонними лучше проявлять вежливость.

Козерог

Будьте тактичными, осторожными и не поддавайтесь негативным эмоциям, советует астролог Козерогам. Это поможет сохранить нормальные отношения с коллегами, близкими людьми, друзьями. Большой успех будет ждать Козерогов в ходе смены обстановки, насколько это сейчас возможно. Одиноких людей этого знака ожидают знакомства (скорее всего - виртуальные), которые с большой вероятностью выльются в нечто хорошее. На работе немалое значение будет играть уверенность.

Водолей

Это очень благоприятное время для перемен в рабочей обстановке и бизнесе.

Особенно полезными перемены будут для тех, кто способен помочь. Люди с большим сердцем станут более успешными и удачливыми.

Стоит проявлять осторожность при начале новых дел. Сейчас лучше фокусироваться на старых задачах. Самыми сложными днями недели для Водолеев станут вторник и среда. А еще астролог советует этим людям не торопиться.

Рыбы

У Рыб наступает очень удачное время для начала отношений. Все, что нужно Рыбам для того, чтобы произвести нужное впечатление - это чувство глубокого уважения к жизни близкого человека и желание украсить ее радостью и красотой. В финансовой сфере Рыбам стоит быть осторожнее, чем обычно. Нельзя высказывать недовольство в отношении начальства. Это может быть воспринято как агрессия.

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