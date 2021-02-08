Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 8 по 14 февраля 2021 года

Первое, на что стоит обратить внимание - это наши негативные привычки. По прогнозу астролога, на этой неделе многим придется вступить в противостояние с ними.

Эта борьба с самими собой может забрать много сил, так что не удивляйтесь, если ни на работу, ни на любовь их почти не останется.

На этой неделе лучше не забывать про своевременный отдых.

Овен

Овнам, возможно, придется настолько часто встречаться с мелкими проблемами и неурядицами, что это выбьет их из колеи. Останется время лишь на отдых. Будние дни окажутся сложными, так что вечером лучше расслабиться и настроиться на лучшее перед сном. Что касается выходных, то в субботу и воскресенье лучше провести время в уединении и спокойствии. То же самое касается выходных, выпадающих на другие дни. Не нужно выжимать из себя все соки.

Телец

Тельцам успех принесет трудолюбие - Венера сейчас дает этим людям много уверенности и амбиций, но этот дар лучше использовать осторожно. Можно запросто перегореть на работе, поэтому не стоит забывать про отдых и любовь. Большой успех ожидает тех, кто находится в поисках второй половинки. Этих Тельцов ожидают приятные встречи и эмоции. Также повезет и тем, кто уже в отношениях - им удастся вывести их на новый уровень.

Близнецы

Близнецы смогут на этой неделе исправить ошибки прошлого и разрешить связанные с ними прблемы. Возможно, что неделя станет динамичной и многие жизненные процессы выйдут из-под контроля, что неминуемо отразится на внутреннем мире представителей этого знака. Желательно научиться принимать окружающих такими, какие они есть. Совершенных людей не существует. Не нужно зацикливаться на неприятностях и обидах.

Рак

На этой неделе окружающие люди будут пытаться заслужить доверие и любовь Раков. Нужно внимательно наблюдать за такими людьми, потому что они смогут помочь Ракам в некоторых важных делах. В финансовой сфере очень важным станет внутренний настрой, о котором лучше позаботиться уже в понедельник. В любовных делах свободным Ракам лучше обратить внимание на внешность, ведь первое впечатление невероятно важно. В семейных вопросах людям этого знака удастся прийти к компромиссам.

Лев

Львам стоит на этой неделе избегать дорогостоящих покупок. С финансами следует обращаться максимально осторожно. Желательно не давать никому взаймы и не оформлять кредитов самим. Это не приведет ни к чему хорошему.

В период с 8 по 14 февраля нельзя вести дела агрессивно и слишком напористо. Это удачное время для Львов, работающих в сфере юриспруденции, медицины.

Пятница и суббота - дни взлета творческой энергии. Самый опасный день недели - воскресенье. Его лучше посвятить отдыху.

Дева