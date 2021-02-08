ВИДЕО ⟩ Головин - первый российский игрок, который сделал хет-трик в чемпионате Франции

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу "Монако", а Головин помимо трёх голов отметился ещё и голевой передачей. Свой первый мяч футболист забил на 3-й минуте с передачи Фоде Балло-Туре. Спустя 10 минут он снова отправил мяч в ворота "Нима", и вновь ему ассистировал Балло-Туре. Во втором тайме россиянин оформил хет-трик, на 62-й минуте забив со штрафного.

24-летний российский полузащитник впервые вышел в стартовом составе клуба с августа 2020 года.

Для Головина этот хет-трик стал первым в карьере. Кроме того, это первый российский хет-трик за всю историю французского чемпионата. Дубль в высшем дивизионе французского чемпионата из россиян делал лишь Александр Мостовой, который выступал за "Кан" и "Страсбур" в период с 1993 по 1996 год.

"Саша - молодец. Восстановился после травмы, начал выходить на замены, воспользовался шансом, а теперь снова в основе. Просто красавец! В сложном французском чемпионате хорошо играет. Только похвала ему", - приводит слова Александра Мостового "Чемпионат".

Головин пропустил начало нынешнего сезона из-за травмы. На данный момент он сыграл в чемпионате Франции восемь матчей, в которых забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.