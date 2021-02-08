Пн, 8.02.2021
Это большая политическая игра, и я только новичок в ней. Я надеюсь, что к письму присоединятся те, у кого есть совесть и кто понимает, что визит Жозепа Борреля в Москву был очень большой ошибкой и полным провалом европейской дипломатии. Рихо Террас, депутат Европарламента от Эстонии.
Рихо Террас, депутат Европарламента от Эстонии.
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В Латвии зарегистрировано 288 новых случаев Covid-19, скончались 8 человек

ФОТО: LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 288 новых случаев Covid-19, скончались 8 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 90 лет:

  • четыре человека в возрасте от 60 до 70 лет,
  • три - в возрасте от 70 до 80 лет,
  • один - в возрасте от 85 до 90 лет.

За последние 24 часа проведено 3327 тестов на коронавирус. Доля положительных результатов составила 8,7%.

Кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей составил 569,1 случая.

Всего в Латвии коронавирусом заболели 72 088 человек, умерли 1347 человек, что составляет 1,86% от общего числа инфицированных.

Количество госпитализированных снова превысило 1000

За последние сутки было госпитализировано 66 человек с Covid-19, в том числе три человека переведены в другие медучреждения. Из больниц было выписано 27 пациентов.

Таким образом, общее число пациентов с Covid-19 в больницах Латвии увеличилось до 1004. 905 из них находятся в состоянии средней тяжести, 99 - в тяжелом.

За последние сутки из стационаров были выписаны 27 пациентов, всего - 6799.

Напомним, в пятницу, 5 февраля, состоялось внеочередное заседание Кабинета министров. Собрали главное, что решило правительство.

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