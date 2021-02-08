В Латвии зарегистрировано 288 новых случаев Covid-19, скончались 8 человек

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 90 лет:

четыре человека в возрасте от 60 до 70 лет,

три - в возрасте от 70 до 80 лет,

один - в возрасте от 85 до 90 лет.

За последние 24 часа проведено 3327 тестов на коронавирус. Доля положительных результатов составила 8,7%.

Кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей составил 569,1 случая.

Всего в Латвии коронавирусом заболели 72 088 человек, умерли 1347 человек, что составляет 1,86% от общего числа инфицированных.

Количество госпитализированных снова превысило 1000

За последние сутки было госпитализировано 66 человек с Covid-19, в том числе три человека переведены в другие медучреждения. Из больниц было выписано 27 пациентов.

Таким образом, общее число пациентов с Covid-19 в больницах Латвии увеличилось до 1004. 905 из них находятся в состоянии средней тяжести, 99 - в тяжелом.

За последние сутки из стационаров были выписаны 27 пациентов, всего - 6799.