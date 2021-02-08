Пн, 8.02.2021
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Вакцины AstraZeneca уже в Латвии. Первые дозы - все еще для медиков и фармацевтов

Иллюстративное фото ФОТО: ALAIN JOCARD / AFP

Первые вакцины AstraZeneca от Covid-19, полученные Латвией, будут использоваться для вакцинации врачей и фармацевтов и только потом вакцинация будет начата в центрах социального ухода, заявила утром в понедельник, 8 февраля, на Латвийском радио руководитель бюро вакцинации Эва Юхневича.

Юхневича не смогла назвать точное количество врачей и фармацевтов, которые еще ждут вакцинации от Covid-19, после чего можно будет начать вакцинацию пожилых людей.

Глава бюро рассказала, что вакцинацию клиентов и сотрудников центров социального ухода планируется начать и закончить в этом месяце, если доставка вакцин не будет отложена.

Она добавила, что клиенты домов престарелых хотят прививаться, больше проблем с персоналом, с которым еще предстоит работать.

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На вопрос о том, эффективны ли вакцины AstraZeneca для пожилых людей, Юхневича ответила, что это вопрос ответственности не бюро вакцинации, а медицинских экспертов. По ее словам, эффективность этих вакцин доказана, хотя до сих пор исследования охватывали слишком небольшую группу людей.

В воскресенье, 7 февраля, Латвия получила первую партию или 7200 доз вакцины против Covid-19 производства AstraZeneca. 

В воскресенье вакцинацию от Covid-19 завершил 121 человек

В воскресенье, 7 февраля, вторую прививку от Covid-19 получил 121 человек, а первую - два человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В воскресенье вакцинация проводилась только в одном лечебном учреждении  - Клинической университетской больнице им. Страдиня.

Таким образом, с начала вакцинации в Латвии первую дозу вакцины против Covid-19 получили 17 794 человека, из которых 79,8% или 14 195 человек получили и вторую прививку, завершив вакцинацию.

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