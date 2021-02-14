Звездные страсти ⟩ Пугачева строит семейный склеп на кладбище в Москве, а у Гагариной целых два романа?

Примадонна приобрела участок на кладбище и строит семейный склеп

Недавно СМИ сообщили, что Алла Пугачева, по слухам, приобрела несколько участков на престижном Кузьминском кладбище Москвы. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Журналисты сообщают, что стоимость за квадратный метр там доходит до пяти миллионов рублей (около 55,5 тысяч евро).

Ходят слухи, что Примадонна хочет возвести там в будущем фамильный склеп. Журналисты считают, что Пугачева хочет в будущем покоиться на Кузьминском кладбище.

Телеканал НТВ ссылается на какого-то неизвестного дизайнера, который, пожелал остаться анонимным. Мужчина рассказал, что если это будет фамильный склеп, то там должен быть использован герб или вензель с буквами "АБ".

Он отметил, что такой же вензель есть на замке Аллы Борисовны в деревне Грязь.

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми ФОТО: https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Гагарину заподозрили в романе с двумя женатыми мужчинами

На этой неделе СМИ писали, что у Полины Гагариной роман не только с продюсером Владимиром Чиняевым, но и с другим мужчиной. По слухам, еще одним возлюбленным артистки является бывший хоккеист Андрей Мухачев, который на данный момент работает концертным директором певицы.

Заметим, что слухи о романе Полины и продюсера Владимира Чиняева ходят уже давно. СМИ писали, что именно с ним Гагарина уезжала на Бали.

Продюсер Олеся Сазыкина заявила журналистам, что между Гагариной и Чиняевым нет никаких романтических отношений. Женщина утверждает, что на самом деле звезда закрутила роман с Андреем Мухачевым. Об этом пишет "Собеседник".

Сазыкина якобы получила эту информацию от хакера.

"Он мне прислал переписку Полины с ее директором Андрюшей, с которым она давно уже очень близка. Так что неудивительно, что из ревности бывший муж Полины не отпускал дочь за границу", - высказалась Олеся.

Полина Гагарина ФОТО: скриншот видео с YouTube