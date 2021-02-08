Видео ⟩ У МИД и МЧС России появились аккаунты в TikTok. Туда пришли сторонники Навального

"МИД России теперь в TikTok! Идем в ногу со временем!" - сказано в публикации министерства в Facebook.

В свою очередь, официальный представитель Мария Захарова отметила, что профиль в соцсети "не дань моде, а просто информационная работа". Завести там аккаунт планировалось давно. При этом она подчеркнула, что "развитие событий последних недель ускорило процесс".

В сообщении МЧС же объявили, что "на новых площадках уже публикуется полезный контент. Это челленджи, трюки от спасателей, видео от первого лица. Совсем скоро можно будет увидеть видеопамятки, лайфхаки, стихи, рисунки, граффити, песни МЧС и многое другое".

Что они публикуют?

В аккаунте МЧС 4 ролика. Среди них - работа пожарных от первого лица и трюк в исполнении одного из спасателей.

@mchs.russia Вы только посмотрите, что могут наши сотрудники! Отправляйте свою реакцию в комментариях!Спасибо за предоставленное видео @@anatoly.doletsky ♬ оригинальный звук - МЧС России

МИД опубликовал два видео с фразой "Не позволяйте себя обманывать". В видео опровергают высказывания политика Алексея Навального о российской вакцине от коронавируса "Спутник V".

В комментариях к тиктокам МИДа - критика. Пользователи призвали отпустить Навального и других политзаключенных на свободу.