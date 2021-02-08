Пн, 8.02.2021
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В Латвии на год запрещена ретрансляция канала "Россия РТР"

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

​Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение на год запретить ретрансляцию канала "Россия РТР" на территории Латвии, написал в микроблоге Twitter председатель NEPLP Ивар Аболиньш. 

Решение вступает в силу 15 февраля. 

"Мы защищаем свое информационное пространство, защищали и будем защищать", - добавил Аболиньш. 

NEPLP уже и ранее несколько раз на определенный срок запрещал ретрансляцию "России РТР" на территории Латвии, например, в январе 2019 года на три месяца.  

В свою очередь, летом 2020 года NEPLP начал процедуру ограничения телеканала "Россия РТР", зарегистрированного в Швеции, обещая возможный запрет на трансляцию в случае повторного нарушения. В передаче "60 минут" были обнаружены высказывания, разжигающие ненависть.

Согласно информации NEPLP, в ходе мониторинга программы "60 минут", которая транслировалась 10 июля 2020 года, были обнаружены высказывания, которые можно расценивать как разжигающие ненависть. Их использовали как участники, так и ведущая программы Ольга Скабеева. 

Во время дискуссии Украину назвали страной-террористом, а ее бывшего президента Петра Порошенко - террористом.

Украинский представитель заявил, что Россия ждет раскола Украины, чтобы начать с ней войну. Во время обсуждения ведущая предложила России войти в Украину, успокоив обе стороны в конфликте.

Закон "Об электронных средствах массовой информации" (EPLL) определяет, что программы и передачи СМИ не могут призывать к разжиганию ненависти и побуждать к насилию. В этом случае NEPLP констатировал возможное разжигание ненависти к Украине и украинскому народу.

Согласно Директиве ЕС об оказании аудиовизуальных медиа-услуг, NEPLP обеспечивает свободу приема и не ограничивает трансляцию электронных медиа на территории Латвии из другого государства-члена Европейского союза или страны Европейского экономического пространства, за исключением случаев, когда программа существенно нарушает EPLL.

Если в программе констатировано нарушение, NEPLP должен сообщить об этом Европейской комиссии и поставщику медиа-услуг, а также государству, под юрисдикцией которого он находится. Если в течение года NEPLP на телеканале обнаружит как минимум еще одно нарушение, он будет иметь право принять решение и временно ограничить трансляцию канала на территории Латвии.

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