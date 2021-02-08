В Латвии на год запрещена ретрансляция канала "Россия РТР"

Решение вступает в силу 15 февраля.

"Мы защищаем свое информационное пространство, защищали и будем защищать", - добавил Аболиньш.

Mēs savu informatīvo telpu aizsargājām, aizsargājam un aizsargāsim.



NEPLP šorīt pieņēma lēmumu no 15.februāra uz gadu aizliegt RTR Rossija retranslāciju Latvijas teritorijā. — Ivars Āboliņš (@Ivars_Abolins) February 8, 2021

NEPLP уже и ранее несколько раз на определенный срок запрещал ретрансляцию "России РТР" на территории Латвии, например, в январе 2019 года на три месяца.

В свою очередь, летом 2020 года NEPLP начал процедуру ограничения телеканала "Россия РТР", зарегистрированного в Швеции, обещая возможный запрет на трансляцию в случае повторного нарушения. В передаче "60 минут" были обнаружены высказывания, разжигающие ненависть.

Согласно информации NEPLP, в ходе мониторинга программы "60 минут", которая транслировалась 10 июля 2020 года, были обнаружены высказывания, которые можно расценивать как разжигающие ненависть. Их использовали как участники, так и ведущая программы Ольга Скабеева.

Во время дискуссии Украину назвали страной-террористом, а ее бывшего президента Петра Порошенко - террористом.

Украинский представитель заявил, что Россия ждет раскола Украины, чтобы начать с ней войну. Во время обсуждения ведущая предложила России войти в Украину, успокоив обе стороны в конфликте.

Закон "Об электронных средствах массовой информации" (EPLL) определяет, что программы и передачи СМИ не могут призывать к разжиганию ненависти и побуждать к насилию. В этом случае NEPLP констатировал возможное разжигание ненависти к Украине и украинскому народу.

Согласно Директиве ЕС об оказании аудиовизуальных медиа-услуг, NEPLP обеспечивает свободу приема и не ограничивает трансляцию электронных медиа на территории Латвии из другого государства-члена Европейского союза или страны Европейского экономического пространства, за исключением случаев, когда программа существенно нарушает EPLL.