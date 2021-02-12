Кристина Кимина - хрупкая блондинка, которая оседлает любую доску

Кристина может легко поспорить с мальчиками, ведь за столь короткое время она научилась уверенно стоять на доске. Девушка выполняет захватывающие дух трюки - катается по боксам и перилам.

На сноуборде она катается уже больше десяти лет, при этом все трюки осваивала самостоятельно. Говорит, что сноуборд уже стал образом жизни. Частенько на соревнованиях Кристина является единственной девушкой, но это её абсолютно не смущает.

"К сожалению, очень мало девочек в России катаются именно по перилам. Изначально мне нравился лайфстайл, как выглядят скейтеры, сёрферы, потом как-то под боком оказался сноубординг, и я поняла, что наверняка у меня всё получится", - приводит слова Кристины ФАН-ТВ.

В 12 лет родители Кристины подарили ей скейтборд. За короткий период времени она научилась ездить и даже выполнять какие-то трюки, что оказалось очень полезным для взаимодействия со сноубордом в дальнейшем.

"На протяжении нескольких сезонов мои родители думали, что я просто катаюсь по склону, я не рассказывала про перила, трубы и всё остальное, так как могла элементарно лишиться доски, да и лишние разговоры о том, что это опасно, не хотелось выслушивать", - вспоминает Кристина.

Родители узнали о том, чем занимается Кристина, только когда она начала побеждать на соревнованиях и приносить домой призы. "В итоге они приняли факт того, чем я занимаюсь, и тем не менее без всякого энтузиазма относятся к моему занятию. Их мало радует, что я катаюсь по перилам и столько времени уделяю катанию".

Помимо сноубординга спортсменка серьёзно увлекается рисованием и современным дизайном. Кристина окончила Московский художественный промышленный институт по специальности "графический дизайн".

В свободное от катания время девушка работает на фрилансе, выполняя различные задачи для клиентов. Также блондинка пишет картины и расписывает стены.