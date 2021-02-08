Видео ⟩ ДТП под Тукумсом: среди водителей была популярный латвийский блогер

Напомним, что на прошлой неделе стало известно, что Паркере приобрела белоснежный Lexus. Его стоимость варьируется от 20 до 25 тысяч евро.

В Facebook появилось видео с места ДТП, которое произошло 5 февраля на Вентспилсском шоссе под Тукумсом.

"Автомобили, как кегли, вылетели с шоссе," - написано под видео.

Хотя на видео ничего не говорится о водителях, вскоре после того, как оно появилось в Сети, люди начали сообщать, что в одной из машин, которая соскользнула в канаву, была Эвелина Паркере.

2021.gada 5.februārī 13 km no Tukuma, Ventspils šoseja. Automašīnas kā boulinga ķegļi noripojušas no šosejas. #sadursme #sadursmelv #csng #avarija #paldiessekotajam #braucdrosi Posted by Sadursme.lv on Svētdiena, 2021. gada 7. februāris

На 43-й секунде можно видеть автомобиль как у Эвелины. Рядом с машиной стоит девушка в такой же куртке, как у блогера.

Эвелина Паркере прокомментировала это ДТП на своей Instagram-странице в сторис.

Оказалось, что это была она.

Несколько дней назад девушка ехала со скоростью 90 км/ч, но на дороге был "черный лед". Ее автомобиль, как и пять других, оказался в канаве, вылетев с шоссе.

"Самое главное, что ни у меня, ни у машины нет ни царапины. Все в порядке", - сказала она.