Новые правила торговли: магазины вынуждены временно закрываться, людей просят ждать снаружи

"В сложившейся ситуации очень скрупулезно следят, чтобы в помещениях магазина находилось только максимально допустимое число покупателей. Это в отдельных случаях привело к необходимости кратковременно закрыть магазин, клиентов попросили подождать за пределами торговых помещений", - сказала представитель Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле.

Она также отметила, что, принимая во внимания мороз, людей призывают тепло одеться, чтобы не подвергать себя риску, например, замерзнуть.

В свою очередь, комментируя интерес покупателей к приобретению продуктов, которыми ранее торговать было нельзя, Дупате-Угуле рассказала, что, по первым наблюдениям, очень большой спрос наблюдается в таких категориях, как, например, промышленные и хозяйственные товары, верхняя одежда, обувь и другие товары для ежедневных нужд людей.

Напомним, с сегодняшнего дня торговать очно, предлагая полный ассортимент товаров, смогут магазины, где продукты питания или гигиенические товары составляют не менее 70% ассортимента.

Будут открыты также книжные магазины.

Правительство также одобрило предложение Минэкономики, согласно которому с сегодняшнего дня очно могут работать магазины и торговые точки, которые продают саженцы, рассаду, луковицы, клубни и семена, а также субстраты, удобрения и средства защиты растений. На месте будет разрешено торговать также средствами дератизации и дезинсекции.

Кроме того, правительство постановило, что в дальнейшем на месте смогут торговать и магазины, предлагающие электротехнические товары, например, провода, удлинители, зарядные устройства и др.

Как и ранее, будут открыты магазины, торгующие продуктами питания, средствами гигиены, предметами первой необходимости, картами предоплаты для мобильных телефонов, табачными изделиями и другими товарами для курения, кормами и товарами для животных, изданиями прессы, билетами на общественный транспорт, средствами индивидуальной защиты, сельскохозяйственной продукцией собственного производства и цветами, а также аптеки, ветеринарные аптеки, магазины оптики и АЗС.