В Германии и Нидерландах снег уже второй день парализует движение

На востоке Германии ночью на шоссе А4 у Геры в сугробах застряли фуры.

Пробки из грузовиков образовались и на шоссе А7 у Геттингена. В результате этого часть шоссе пришлось закрыть, сообщает dpa.

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn сообщил, что по-прежнему нарушено движение поездов в центральной и северной частях Германии, а поезда дальнего следования не курсируют на северо-восток от Франкфурта, на запад от Берлина и на юго-запад от Гамбурга.

Нидерландский железнодорожный оператор NS сообщил, что в понедельник движение поездов в стране сильно ограничено.

Сильные снегопады прошлой ночью нарушили и движение транспорта в Чехии. Международные поезда задерживались на несколько часов, утром было отменено несколько рейсов в Прагу. В столице задерживались автобусы и трамваи.

Шоссе D1, связывающее Прагу со вторым по величине городом Брно, в нескольких местах заблокировали пробки фур, ДТП остановило движение на шоссе D8, которое ведет из Праги в Германию.

В Нидерландах в понедельник планировалось возобновить обучение в школах, которые из-за пандемии были закрыты перед Рождеством. Однако многие школьники из-за плохой погодой остались дома.