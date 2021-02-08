В Германии и Нидерландах снег уже второй день парализует движение
Из-за сильного снега и морозов в Германии и Нидерландах уже второй день нарушено железнодорожное сообщение и автомобильное движение, сообщает AP.
Из-за сильного снега и морозов в Германии и Нидерландах уже второй день нарушено железнодорожное сообщение и автомобильное движение, сообщает AP.
На востоке Германии ночью на шоссе А4 у Геры в сугробах застряли фуры.
Пробки из грузовиков образовались и на шоссе А7 у Геттингена. В результате этого часть шоссе пришлось закрыть, сообщает dpa.
Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn сообщил, что по-прежнему нарушено движение поездов в центральной и северной частях Германии, а поезда дальнего следования не курсируют на северо-восток от Франкфурта, на запад от Берлина и на юго-запад от Гамбурга.
Нидерландский железнодорожный оператор NS сообщил, что в понедельник движение поездов в стране сильно ограничено.
Сильные снегопады прошлой ночью нарушили и движение транспорта в Чехии. Международные поезда задерживались на несколько часов, утром было отменено несколько рейсов в Прагу. В столице задерживались автобусы и трамваи.
Шоссе D1, связывающее Прагу со вторым по величине городом Брно, в нескольких местах заблокировали пробки фур, ДТП остановило движение на шоссе D8, которое ведет из Праги в Германию.
В Нидерландах в понедельник планировалось возобновить обучение в школах, которые из-за пандемии были закрыты перед Рождеством. Однако многие школьники из-за плохой погодой остались дома.
В последние дни на севере и в центре Европы идут сильные снегопады и понизилась температура воздуха, что в итоге повлияло на тысячи людей.