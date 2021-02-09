Вт, 9.02.2021
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ВИДЕО ⟩ "Оскара ему!" Американское телешоу посмеялось над симуляцией Порзиньгиса

Кристап Порзиньгис ФОТО: AFP/SCANPIX

Американская спортивная телепередача SportsNation выделила игровой эпизод с участием латвийского игрока НБА Кристапа Порзиньгиса, который пытался убедить судью в том, что на нём нарушили правила. Хотя, мягко говоря, это было совсем не так...

На прошлой неделе "Даллас Маверикс" со счётом 122:116 обыграл "Атланту Хоукс". В этом матче Порзиньгис помог своей команде добиться победы, заработав 24 очка.

Во время третьей четверти Порзиньгис демонстративно упал и пытался убедить судью в том, что на нём нарушили правила. Судья, кстати, нарушение правил зафиксировал, но через несколько секунд это решение отменил.

Тренеры команды из Атланты воспользовались правом на видеоповтор этого эпизода, и судьи после просмотра инцидента на мониторах решили, что была допущена ошибка - нарушения не было.

Ведущие шоу SportsNation на телеканале ESPN отметили ещё один эпизод с участием Порзиньгиса. Латвийский баскетболист в третьей четверти матча одной ногой заступил за линию до того, как мяч был введён в игру после аута. Судьи не обратили внимания на это нарушение и не стали наказывать лиепайчанина.

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