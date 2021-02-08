Показатели заболеваемости Covid-19 ухудшаются вторую неделю подряд

14-дневный кумулятивный показатель на 100 000 населения за последние семь дней вырос на 2% до 569,1 случая, тогда как в Европейском союзе в среднем - 402,3 случая.

Чтобы говорить об улучшении эпидемиологической ситуации, что позволило бы постепенно снимать ограничения, показатель заболеваемости должен составлять менее 200 случаев на 100 тысяч жителей, то есть не более 270 новых случаев за сутки.

За последние семь дней в Латвии было сделано 69 114 тестов, удельный вес положительных результатов составил 8%. Неделей ранее за семь дней было сделано 66 460 тестов, доля положительных результатов составила 7,9%. Таким образом, количество тестов выросло на 4% в среднем до 9873 тестов в день, тогда как в предыдущий период средний показатель составлял 9494 теста.

На минувшей неделе зарегистрировано 5559 новых случаев заражения Covid-19 - это на 6,2% больше по сравнению с предыдущей неделей (5233 случая). 10

Рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, кроме людей в возрасте от 50 до 64 лет.