За прошедшие сутки большая часть случаев Covid-19 зарегистрирована в Риге и Олайне

В Риге за сутки был зарегистрирован 131 новый случай, всего за две недели в столице заболел 3631 человек.

В Олайнском крае зарегистрированы 17 заболевших, в свою очередь за 14 дней их число достигло 167 человек.

В Елгаве и Тукумском крае констатировано по девять новых заболевших, там общее число пациентов с Covid-19 за две недели выросло соответственно до 428 и 136.

По семь новых случаев было зарегистрировано в Юрмале и Саласпилсском крае, по шесть - в Валмиере и Кекавском крае, по пять - в Даугавпилсе, Лиепае, Бабитском, Гаркалнском, Марупском и Стопиньском краях. В других самоуправлениях новых заболевших было меньше. В свою очередь в Алсунгской и Яунпиебалгской волостях за последние две недели не было зарегистрировано ни одного случая заболевания Covid-19.

Подсчеты агентства LETA свидетельствует, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость коронавирусом в Латвии сейчас составляет 569,1 случаев на 100 000 жителей.

В 45 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в 15 он превышен более чем на 50%.

Из зарегистрированных за прошедшие сутки заболевших 64 человека - в возрасте от 30 до 39 лет, 54 - в возрасте от 50 до 59 лет, 44 - в возрасте от 60 до 69 лет, в других возрастных группах заболевших меньше.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 288 новых случаев Covid-19, скончались 8 инфицированных.

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 90 лет.

За последние 24 часа проведено 3327 тестов на коронавирус. Доля положительных результатов составила 8,7%.

Всего в Латвии коронавирусом заболели 72 088 человек, умерли 1347 человек, что составляет 1,86% от общего числа инфицированных.

За последние сутки было госпитализировано 66 человек с Covid-19, в том числе три человека переведены в другие медучреждения. Из больниц было выписано 27 пациентов.

Таким образом, общее число пациентов с Covid-19 в больницах Латвии увеличилось до 1004. 905 из них находятся в состоянии средней тяжести, 99 - в тяжелом.

За последние сутки из стационаров были выписаны 27 пациентов, всего - 6799.