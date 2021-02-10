Звезда недели ⟩ Вера Брежнева и ее роковой танец, который привел к кастингу в группу "ВИА Гра"

Непростое детство

Настоящая фамилия Веры - Галушко.

Родилась будущая звезда в украинской глубинке (в пригороде Днепропетровска Днепродзержинске). Родители Веры были простыми рабочими. Отец работал на Приднепровском химическом заводе, а мать - на металлургическом комбинате.

У Веры есть старшая сестра Галина и две младшие сестры-двойняшки - Вика и Настя.

Отца Брежневой сбила машина, когда ей было всего 11 лет. Уже тогда она стала подрабатывать и помогать семье. Родные нуждались в каждой копейке, ведь у отца был длительный период восстановления. Но эти трудности лишь укрепили Веру.

В детстве она занималась танцами, спортом, играла в театре, принимала участие в спектаклях и посещала музыкальную школу, а позже - курсы секретарей-референтов и углубленно изучала иностранные языки.

Роковой танец

В группу "ВИА Гра" Вера пришла летом 2002 года. По версии, которая доступна в СМИ, Брежнева просто вышла на сцену танцевать во время исполнения песни "Попытка №5". После чего ее пригласили на кастинг и взяли вместо Алены Винницкой, которая тогда покинула коллектив.

Продюсеры решили тогда выбрать девушке псевдоним - так Галушко стала Брежневой.

Дебют Веры в группе "ВИА Гра" состоялся в январе 2003 года. Она стала выступать вместе с Надеждой Грановской и Анной Седоковой. Именно это трио стали называть "золотым составом "ВИА Гры".

Сольная карьера

Но сейчас Вера призналась, что для нее это было непростым временем. Оказывается, в тот период, когда она была участницей коллектива, ее не устраивал рабочий график. Из-за него сильно страдало здоровье артистки. Об этом пишет StarHit.ru.

Вера не стала скрывать, что в том момент даже думала вообще оставить карьеру. Тогда она взяла отпуск на несколько месяцев и провела время с семьей и дочерью.

"Но это оказалось лишь толчком в то будущее, которое вы потом наблюдали," - объяснила Брежнева.

Так она пришла к сольной карьере. Сначала Вера попробовала себя как телеведущая, а потом выпустила свой первый сольный клип - "Я не играю".

В 2008 году она стала участницей проекта "Ледниковый период 2", популярный журнал Maxim признал ее самой сексуальной женщиной России, а издание Hello присудило ей звание самой стильной российской знаменитости.

Кроме того, на счету Брежневой съемки в клипах и множество киноролей.

Она продолжает выпускать новые песни и клипы. У исполнительницы есть свой косметический бренд. Она также ведет блог, в котором рассказывает о секретах здорового образа жизни и ухода за собой.

Две дочери и два официальных брака

Сейчас Вера наслаждается супружеской жизнью с Константином Меладзе. До этого в ее биографии были отношения с украинским политиком Виталием Войченко, которому она родила дочку Соню. После был брак с бизнесменом Михаилом Киперманом. В этих отношениях появилась на свет вторая дочь Брежневой - Сара. В 2012 году супруги расстались.

Позже стало известно о романе Веры с Константином Меладзе. В СМИ писали, что отношения звезд начались якобы еще тогда, когда Константин не был в разводе.