Пн, 8.02.2021
Это большая политическая игра, и я только новичок в ней. Я надеюсь, что к письму присоединятся те, у кого есть совесть и кто понимает, что визит Жозепа Борреля в Москву был очень большой ошибкой и полным провалом европейской дипломатии. Рихо Террас, депутат Европарламента от Эстонии.
Рихо Террас, депутат Европарламента от Эстонии.
1 мин для прочтения

AstraZeneca подтвердила пригодность доставленных в воскресенье вакцин

Вакцина AstraZeneca ФОТО: Reuters/ScanPix

Предприятие AstraZeneca подтвердило, что доставленные 7 февраля вакцины от Covid-19 можно передавать со склада поставщика логистической услуги поставщикам услуги вакцинации, сообщает агентство LETA.

Напомним, перед передачей доставленных в воскресенье вакцин AstraZeneca кабинетам вакцинации латвийская сторона ожидала одобрения от производителя, поскольку было констатировано, что поставщик отклонился от предписанной процедуры - температура доставки вакцин была на полградуса ниже установленной.

Теперь AstraZeneca подтвердила, что такое отклонение от температуры не влияет на качество вакцины.

Учреждения в Риге и ближайших к столице регионах получат вакцины уже завтра, а в более отдаленные регионы она будет доставлена во вторник и среду.

Как уже сообщал RUS TVNET, а воскресенье, 7 февраля, на склады поставщика логистических услуг Vakcina была доставлена первая партия вакцины AstraZeneca.

Температура доставки вакцины была на полградуса ниже установленной - от 2 до 8 градусов Цельсия. Теперь ожидается подтверждение от производителя для дальнейшего использования вакцин, чтобы гарантировать качество вакцинации.

За соблюдение процедуры транспортировки, включая температурный режим, несет ответственность поставщик, выбранный производителем.

Последние новости

НАВЕРХ
Back