Вт, 9.02.2021
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Остапенко и Севастова выбыли после первого раунда Australian Open

Алёна Остапенко ФОТО: AFP/SCANPIX

Латвийские теннисистки Алёна Остапенко и Анастасия Севастова стартовали на первом в этом сезоне турнире "Большого шлема" Australian Open.
 

Севастова в первом раунде встречалась с эстонкой Кайей Канепи и потерпела поражение со счётом 3:6, 1:6. Для теннисисток это была третья личная встреча, во всех из которых победу праздновала эстонка.

В следующем раунде Australian Open Кайя Канепи сыграет с американкой Софьей Кенин, которая на старте турнира обыграла австралийку Мэддисон Инглис. Напомним, Кенин является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии.

Что касается первой ракетки Латвии Алёны Остапенко, то она, к сожалению, также потерпела поражение в первом же матче. Латвийская теннисистка на старте турнира встречалась с 24-летней представительницей Чехии Каролиной Муховой. Их встреча продлилась 1 час 38 минут.

За это время 27-я ракетка мира Мухова выполнила пять эйсов, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов. 23-летняя Остапенко четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и сделала три брейка. Ранее теннисистки не играли друг с другом.

Следующей соперницей Муховой станет немка Мона Бартель или итальянка Элизабетта Коччиаретто.

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