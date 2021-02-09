Остапенко и Севастова выбыли после первого раунда Australian Open

Севастова в первом раунде встречалась с эстонкой Кайей Канепи и потерпела поражение со счётом 3:6, 1:6. Для теннисисток это была третья личная встреча, во всех из которых победу праздновала эстонка.

В следующем раунде Australian Open Кайя Канепи сыграет с американкой Софьей Кенин, которая на старте турнира обыграла австралийку Мэддисон Инглис. Напомним, Кенин является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии.

Что касается первой ракетки Латвии Алёны Остапенко, то она, к сожалению, также потерпела поражение в первом же матче. Латвийская теннисистка на старте турнира встречалась с 24-летней представительницей Чехии Каролиной Муховой. Их встреча продлилась 1 час 38 минут.

За это время 27-я ракетка мира Мухова выполнила пять эйсов, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов. 23-летняя Остапенко четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и сделала три брейка. Ранее теннисистки не играли друг с другом.