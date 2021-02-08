В прошлом году в пожарах погибли 84 человека, утонули 122

Количество жертв пожаров с каждым годом растет. В 2020 году в результате пожаров погибли 84 человека, в основном мужчины, средний возраст которых составлял 56 лет, а также 33 женщины, средний возраст которых составлял 76 лет. Личности шести погибших не установлены.

Для сравнения, в 2019 году в результате пожаров погибло 76 человек, в 2018 году - 81.

В прошлом году при пожарах был спасен 331 человек, пострадали 273 человека, в том числе 15 детей.

Самые частые причины пожаров по-прежнему связаны с неосторожным обращением с огнем и курением в помещениях, отмечает начальник VUGD Оскар Аболиньш.

В прошлом году количество вызовов на пожары уменьшилось, на спасательные работы - увеличилось.

В 2020 году VUGD зарегистрировала 18 903 вызова, в том числе 6970 на пожары, 360 - на лесные пожары, 8142 - на спасательные работы. В 2019 году было зарегистрировано 8985 пожаров.

Больше всего звонков было зарегистрировано в Риге и Рижском районе, меньше всего - в Курземе.

Из всех пожаров, зарегистрированных в прошлом году, 1957 произошли в жилых домах, 589 - в транспортных средствах, 140 - в общественных зданиях, 122 - в производственных зданиях. 861 раз горели заброшенные здания, в 1799 случаях - мусор, свалки и прошлогодняя трава.

В 2020 году было значительно меньше пожаров прошлогодней травы - 1379, что является самым низким показателем за последние десять. Для сравнения, в 2019 году было 2769 таких пожаров.

В прошлом году зарегистрировано 360 лесных пожаров по сравнению с 776 годом ранее.