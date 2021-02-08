Новые правила торговли: что происходит в торговых центрах
Новые правила торговли в понедельник в первой половине дня не привели к большому скоплению покупателей в торговых центрах, сообщает агентство LETA.
Новые правила торговли в понедельник в первой половине дня не привели к большому скоплению покупателей в торговых центрах, сообщает агентство LETA.
Директор торгового центра Domina Shopping Дина Бунце отметила, что посетители Domina остаются добросовестными и тщательно соблюдают новые правила.
"У всех наших выходов уже размещены соответствующие правилам указания и дежурят охранники, которые контролируют выполнение требований", - сказала Бунце.
По словам Бунце, в ходе проверки было констатировано, что в торговом центре все происходит согласно эпидемиологическим требованиям.
"Мы делаем все, чтобы в это время не только покупатели, но и работники чувствовали себя безопасно. С помощью счетчика потока мы тщательно следим и за общим числом посетителей - сейчас оно в разрешенных границах", - сказала директор Domina Shopping.
В свою очередь консультант по коммуникации торгового центра Akropole Катрина Ансонска агентству LETA указала, что пока что поток посетителей вырос минимально, если сравнивать с потоком на прошлой неделе. В то же время представители Akropole отметили, что посетители ведут себя ответственно и не толпятся.
Руководитель Akropole Зане Кактиня рассказала, что Akropole выполняет все установленные требования, тщательно следит за потоком покупателей, соблюдением дистанции и правильным использованием масок для лица.
Напомним, после введения новой модели торговли, устанавливающей более строгие требования эпидемиологической безопасности, в понедельник некоторые супермаркеты были вынуждены временно закрывать магазины и просить посетителей ожидать на улице.
"В сложившейся ситуации очень скрупулезно следят, чтобы в помещениях магазина находилось только максимально допустимое число покупателей. Это в отдельных случаях привело к необходимости кратковременно закрыть магазин, клиентов попросили подождать за пределами торговых помещений", - сказала представитель Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле.
Она также отметила, что, принимая во внимание мороз, людей призывают тепло одеться, чтобы не подвергать себя риску, например, замерзнуть.
В свою очередь представитель Rimi Latvia Кристине Циемите указала, что во время принятия решений о новых требованиях торговли, вступивших в силу в понедельник, ответственные лица не приняли во внимание, что на выполнение любых принятых решений необходимо время.
Однако если пересчет площади больших ресурсов не требует, то отдельные новые ограничения требуют более длительного времени, чтобы торговцы могли к ним подготовиться. В качестве примера Циемите упомянула документированную разработку системы контроля и назначение ответственных лиц, которые будут обеспечивать выполнение требований в торговом месте на постоянной основе.
Кроме того, по ее словам, государственные структуры не приняли во внимание, что у крупных торговых сетей есть очень много процессов, которые необходимо решать, чтобы вводить требования такого типа.
Напомним, с сегодняшнего дня торговать очно, предлагая полный ассортимент товаров, могут магазины, где продукты питания или гигиенические товары составляют не менее 70% ассортимента.
Открыты также книжные магазины.
Правительство также одобрило предложение Минэкономики, согласно которому с сегодняшнего дня очно могут работать магазины и торговые точки, которые продают саженцы, рассаду, луковицы, клубни и семена, а также субстраты, удобрения и средства защиты растений. На месте будет разрешено торговать также средствами дератизации и дезинсекции.
Кроме того, правительство постановило, что в дальнейшем на месте смогут торговать и магазины, предлагающие электротехнические товары, например, провода, удлинители, зарядные устройства и др.
Как и ранее, будут открыты магазины, торгующие продуктами питания, средствами гигиены, предметами первой необходимости, картами предоплаты для мобильных телефонов, табачными изделиями и другими товарами для курения, кормами и товарами для животных, изданиями прессы, билетами на общественный транспорт, средствами индивидуальной защиты, сельскохозяйственной продукцией собственного производства и цветами, а также аптеки, ветеринарные аптеки, магазины оптики и АЗС.
Торговля в интернете, как и прежде, не ограничена.