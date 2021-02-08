Новые правила торговли: что происходит в торговых центрах

Директор торгового центра Domina Shopping Дина Бунце отметила, что посетители Domina остаются добросовестными и тщательно соблюдают новые правила.

"У всех наших выходов уже размещены соответствующие правилам указания и дежурят охранники, которые контролируют выполнение требований", - сказала Бунце.

В то же время она признала, что в понедельник дополнительные мероприятия по контролю в Domina уже произвела и Госполиция. 7

По словам Бунце, в ходе проверки было констатировано, что в торговом центре все происходит согласно эпидемиологическим требованиям.

"Мы делаем все, чтобы в это время не только покупатели, но и работники чувствовали себя безопасно. С помощью счетчика потока мы тщательно следим и за общим числом посетителей - сейчас оно в разрешенных границах", - сказала директор Domina Shopping.

В свою очередь консультант по коммуникации торгового центра Akropole Катрина Ансонска агентству LETA указала, что пока что поток посетителей вырос минимально, если сравнивать с потоком на прошлой неделе. В то же время представители Akropole отметили, что посетители ведут себя ответственно и не толпятся.

Руководитель Akropole Зане Кактиня рассказала, что Akropole выполняет все установленные требования, тщательно следит за потоком покупателей, соблюдением дистанции и правильным использованием масок для лица.

Напомним, после введения новой модели торговли, устанавливающей более строгие требования эпидемиологической безопасности, в понедельник некоторые супермаркеты были вынуждены временно закрывать магазины и просить посетителей ожидать на улице.

"В сложившейся ситуации очень скрупулезно следят, чтобы в помещениях магазина находилось только максимально допустимое число покупателей. Это в отдельных случаях привело к необходимости кратковременно закрыть магазин, клиентов попросили подождать за пределами торговых помещений", - сказала представитель Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле.

Она также отметила, что, принимая во внимание мороз, людей призывают тепло одеться, чтобы не подвергать себя риску, например, замерзнуть.

В свою очередь представитель Rimi Latvia Кристине Циемите указала, что во время принятия решений о новых требованиях торговли, вступивших в силу в понедельник, ответственные лица не приняли во внимание, что на выполнение любых принятых решений необходимо время.

Она признала, что в отдельных магазинах Rimi уже в первой половине дня в понедельник образовались очереди на улице. 7

Однако если пересчет площади больших ресурсов не требует, то отдельные новые ограничения требуют более длительного времени, чтобы торговцы могли к ним подготовиться. В качестве примера Циемите упомянула документированную разработку системы контроля и назначение ответственных лиц, которые будут обеспечивать выполнение требований в торговом месте на постоянной основе.

Кроме того, по ее словам, государственные структуры не приняли во внимание, что у крупных торговых сетей есть очень много процессов, которые необходимо решать, чтобы вводить требования такого типа.

Напомним, с сегодняшнего дня торговать очно, предлагая полный ассортимент товаров, могут магазины, где продукты питания или гигиенические товары составляют не менее 70% ассортимента.

Открыты также книжные магазины.

Правительство также одобрило предложение Минэкономики, согласно которому с сегодняшнего дня очно могут работать магазины и торговые точки, которые продают саженцы, рассаду, луковицы, клубни и семена, а также субстраты, удобрения и средства защиты растений. На месте будет разрешено торговать также средствами дератизации и дезинсекции.

Кроме того, правительство постановило, что в дальнейшем на месте смогут торговать и магазины, предлагающие электротехнические товары, например, провода, удлинители, зарядные устройства и др.

Как и ранее, будут открыты магазины, торгующие продуктами питания, средствами гигиены, предметами первой необходимости, картами предоплаты для мобильных телефонов, табачными изделиями и другими товарами для курения, кормами и товарами для животных, изданиями прессы, билетами на общественный транспорт, средствами индивидуальной защиты, сельскохозяйственной продукцией собственного производства и цветами, а также аптеки, ветеринарные аптеки, магазины оптики и АЗС.