Пн, 8.02.2021
Он знал больше кого-либо о состоянии Алексея, поэтому я не могу исключать, что он умер не своей смертью Леонид Волков о смерти врача Навального
Леонид Волков о смерти врача Навального
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Как в России преследуют сторонников Навального

ФОТО: скриншот видео

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Пресс-секретарю Алексея Навального – Кире Ярмыш предъявили обвинения по "санитарному делу", а государственное телевидение сделало сюжет о реабилитации политика в Германии.
  • Евросоюз продолжит поддерживать Украину в борьбе против Covid-19. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приняла участие в тематическом форуме в Киеве.
  • В Беларуси в это воскресенье прошли протестные шествия, а в десятках городов по всему миру прошли акции солидарности с Беларусью.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 08.02.2021

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 

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