Приставил нож к горлу и забрал 300 евро и водку. Под Даугавпилсом ограблен магазин
В воскресенье в Даугавпилсском крае мужчина, пригрозив ножом, похитил из магазина 300 евро и несколько бутылок водки, сообщает агентство LETA.
В воскресенье в Даугавпилсском крае мужчина, пригрозив ножом, похитил из магазина 300 евро и несколько бутылок водки, сообщает агентство LETA.
В 18:15 стражи порядка получили информацию о возможном ограблении магазина в волости Бикерниеку Даугавпилсского края. Сотрудникам Госполиции удалось выяснить, что возможный виновник пришел в магазин и, приставив нож к горлу продавщице, потребовал отдать деньги из кассы. Таким образом злоумышленникe удалось заполучить более трехсот евро, кроме того, он взял четыре бутылки водки и покинул магазин.
В ходе оперативных следственных мероприятий полиции удалось выяснить личность грабителя, а также то, что он покинул место происшествия на такси и поехал домой в Краславу. В Краславе мужчина был задержан. Полицейским удалось вернуть часть похищенных денег, которые мужчина спрятал в обуви.
Возможный грабитель, мужчина 1993 года рождения, ранее уже был судим как за аналогичные, так и за иные преступления.
Начат уголовный процесс. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до пяти лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф, с конфискацией имущества или без нее и с пробационным надзором на срок до трех лет.