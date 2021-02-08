Приставил нож к горлу и забрал 300 евро и водку. Под Даугавпилсом ограблен магазин

В 18:15 стражи порядка получили информацию о возможном ограблении магазина в волости Бикерниеку Даугавпилсского края. Сотрудникам Госполиции удалось выяснить, что возможный виновник пришел в магазин и, приставив нож к горлу продавщице, потребовал отдать деньги из кассы. Таким образом злоумышленникe удалось заполучить более трехсот евро, кроме того, он взял четыре бутылки водки и покинул магазин.

В ходе оперативных следственных мероприятий полиции удалось выяснить личность грабителя, а также то, что он покинул место происшествия на такси и поехал домой в Краславу. В Краславе мужчина был задержан. Полицейским удалось вернуть часть похищенных денег, которые мужчина спрятал в обуви.

Возможный грабитель, мужчина 1993 года рождения, ранее уже был судим как за аналогичные, так и за иные преступления.