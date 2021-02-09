Правительство и совет по кризисному управлению обсудят эпидемиологическую ситуацию
Сегодня состоится совместное заседание правительства и совета по кризисному управлению, на котором будет обсуждаться актуальная эпидемиологическая ситуация в стране.
Сегодня состоится совместное заседание правительства и совета по кризисному управлению, на котором будет обсуждаться актуальная эпидемиологическая ситуация в стране.
Заседание состоится в 10:00, после него представители правительства расскажут о принятых решениях на пресс-конференции.
Минздрав на заседании предоставит данные об эпидемиологической ситуации, ресурсах системы здравоохранения и объемах тестирования.
Также министры заслушают информацию о вакцинации от Covid-19 и ситуации в экономике.