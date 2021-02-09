Вт, 9.02.2021
Надежды найти безопасные решения для возобновления работы салонов красоты еще не потеряны. Эвика Силиня, парламентский секретарь премьер-министра
Эвика Силиня, парламентский секретарь премьер-министра
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Правительство и совет по кризисному управлению обсудят эпидемиологическую ситуацию

премьер-министр Кришьянис Кариньш ФОТО: LETA/ Evija Trifanova

Сегодня состоится совместное заседание правительства и совета по кризисному управлению, на котором будет обсуждаться актуальная эпидемиологическая ситуация в стране.

Заседание состоится в 10:00, после него представители правительства расскажут о принятых решениях на пресс-конференции.

Минздрав на заседании предоставит данные об эпидемиологической ситуации, ресурсах системы здравоохранения и объемах тестирования.

Также министры заслушают информацию о вакцинации от Covid-19 и ситуации в экономике.

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