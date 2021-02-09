"Хорошо, что без жертв!": в Риге произошло столкновение трех автомобилей

Хотя авария выглядела достаточно серьезной и по крайней мере одну из машин можно списать, к счастью, никто не пострадал.

Причина аварии - халатность водителя грузовика. Молодой человек не успел затормозить, когда автомобиль KIA перед ним притормозил и повернул налево.

Автомобиль KIA после удара вылетел на встречную полосу, где боком задел автомобиль BMW.

"Первое, что я спросил - все ли у них в порядке", - сказал водитель грузовика.

Между тем водитель BMW отметила: "Хорошо, что без жертв. Синяки есть, но нет переломов".