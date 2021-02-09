Вт, 9.02.2021
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Леонид Волков о смерти врача Навального
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"Хорошо, что без жертв!": в Риге произошло столкновение трех автомобилей

ФОТО: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

В понедельник, 8 февраля, во второй половине дня на улице Улброкас в Риге водитель грузовика допустил ошибку на дороге. В результате в аварию попали еще два легковых автомобиля, сообщает передача Degpunktā.

Хотя авария выглядела достаточно серьезной и по крайней мере одну из машин можно списать, к счастью, никто не пострадал.

Причина аварии - халатность водителя грузовика. Молодой человек не успел затормозить, когда автомобиль KIA перед ним притормозил и повернул налево.

Автомобиль KIA после удара вылетел на встречную полосу, где боком задел автомобиль BMW.

"Первое, что я спросил - все ли у них в порядке", - сказал водитель грузовика.

Между тем водитель BMW отметила: "Хорошо, что без жертв. Синяки есть, но нет переломов".

Автомобиль поставщика рыбной продукции был застрахован, поэтому, скорее всего, водитель избежит значительных расходов.

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