Вт, 9.02.2021
Покупатели все чаще выбирают квартиры в новых проектах, поэтому их популярность продолжает расти, а доля рынка серийных квартир снижается, что связано с повышением покупательной способности и желанием улучшить качество и условия жизни. Эвия Дзените, руководитель отдела продажи жилья Latio
Эвия Дзените, руководитель отдела продажи жилья Latio
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В Латвии зарегистрирован 781 новый случай Covid-19, скончались 16 человек
Госпитализировано 100 больных с Covid-19

ФОТО: LETA/ Evija Trifanova

За прошедшие сутки в Латвии выявлен 781 новый случай Covid-19, скончались 16 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 95 лет:

  • три человека в возрасте от 50 до 60 лет,
  • один - в возрасте от 60 до 70 лет,
  • два - в возрасте от 70 до 80 лет,
  • десять - в возрасте от 80 до 95 лет.

За последние 24 часа проведено 13 108 тестов на коронавирус. Доля положительных результатов составила 6%.

Кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей составил 573,7 случая.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 72 869 человек, умерли 1363 человека, что составляет 1,87% от общего количества инфицированных.

За минувшие сутки в больницы доставлено 100 больных Covid-19, в том числе три человека переведены в другие медучреждения, а выписано 117 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Во вторник, 9 февраля, в больницах находятся 966 больных Covid-19, из них у 865 человек заболевание средней тяжести, 101 человек находится в тяжелом состоянии.

С начала пандемии Сovid-19 из больниц в Латвии выписано 6916 человек, переболевших коронавирусом.

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