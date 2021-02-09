В Латвии зарегистрирован 781 новый случай Covid-19, скончались 16 человек

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 95 лет:
- три человека в возрасте от 50 до 60 лет,
- один - в возрасте от 60 до 70 лет,
- два - в возрасте от 70 до 80 лет,
- десять - в возрасте от 80 до 95 лет.
За последние 24 часа проведено 13 108 тестов на коронавирус. Доля положительных результатов составила 6%.
Кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей составил 573,7 случая.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 72 869 человек, умерли 1363 человека, что составляет 1,87% от общего количества инфицированных.
За минувшие сутки в больницы доставлено 100 больных Covid-19, в том числе три человека переведены в другие медучреждения, а выписано 117 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Во вторник, 9 февраля, в больницах находятся 966 больных Covid-19, из них у 865 человек заболевание средней тяжести, 101 человек находится в тяжелом состоянии.
С начала пандемии Сovid-19 из больниц в Латвии выписано 6916 человек, переболевших коронавирусом.