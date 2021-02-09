На прошлой неделе в странах Балтии подорожала электроэнергия

В Литве средняя оптовая цена на электроэнергию на прошлой неделе по сравнению с предыдущей выросла на 13% и составила 62,8 евро за мегаватт-час. В Латвии и Эстонии рост цены составил 12%, а средний ее показатель составил 62,3 евро за мегаватт-час.