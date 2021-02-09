Думпис: ЧМ по хоккею в Риге не будет связан с большими рисками для эпидемиологической безопасности

Он отметил, что за неделю из Великобритании в Латвию прилетело около 600 пассажиров, которые "бесконтрольно разбрелись по всей стране", а на чемпионат в Ригу прибудут около 1200 человек, которые будут находиться вместе и контролироваться.

"Я здесь не вижу больших проблем. Это будут профессионалы, которые привыкли жить и играть в "пузырях"", - сказал представитель Минздрава.

Эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков ранее заявил, что проведение чемпионата в Риге с эпидемиологической точки зрения возможно, если ситуация с заболеваемостью Covid-19 стабилизируется и будут соблюдаться все меры предосторожности, в том числе принцип "пузыря".

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня. Планируется, что все 16 сборных будут размещены в одной гостинице.