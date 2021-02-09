Covid-19: В Литве 387 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 542

Литва

Кроме того, в общую статистику смертей включены еще пять случаев смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.

За минувшие сутки в Литве выздоровели 2110 человек.

За последние 14 дней средний показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в Литве на 100 тыс. жителей составил 339 случаев.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 187 421 случай Covid-19, 140 448 человек выздоровели, 41 595 человек все еще больны.

От коронавируса в Литве скончались 2972 человека.

Первой дозой вакцины от Covid-19 в Литве привиты 78 896 человек, полностью завершили вакцинацию 48 165 человек.

За минувшие сутки взяты 6444 пробы на коронавирус, общее количество тестов с начала пандемии в Литве составляет 1,988 млн.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализирован 5141 тест на коронавирус, выявлено 542 положительных результата (10,5%), восемь человек скончались.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 563,1 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 11,2%.

В больницах находятся 444 пациента с коронавирусом.