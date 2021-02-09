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В наше время, когда все стремительно развивается и меняется, каждый сезон создаются новые тенденции стиля жизни, украшения — та ценность, которая выдержала проверку временем и не утратила своей актуальности и сегодня. «Также, в мире ювелирных украшений рекомендуется выбирать качество взамен количества, вместо искусственного - натуральное, и конечно же, долговечное, что ответственно также и с экологической точки зрения. Нередко, драгоценности передаются из поколения в поколение, продолжая свою жизнь еще долго, после того как отслужили своему первому владельцу. Ювелирное искусство всегда существовало вне времени», рекомендует руководитель бренда GRENARDI Лига Эмма Гулбе.

Выбор имеет значение

Выбирая украшения в подарок, надо учитывать многие важные аспекты, чтобы подарок доставил истинную радость и подошел тому, кому он предназначен. Какое ювелирное украшение подарить оценивают по тому насколько тесные отношения вас связывают с получателем подарка. Кольцо - ювелирное изделие, которое выбирают близкому и любимому человеку - любимой женщине или мужчине. Если украшение лишь дружеский жест, то лучше выбрать что –то более нейтральное – браслет или серьги. Их ассортимент достаточно широк, чтобы найти подходящее украшение на любой вкус.

Подходящее для стиля жизни

Даря украшения, определенно надо учитывать вкус получателя и образ его жизни. Выбирая ювелирное изделие подходящего дизайна, надо представить, где и когда тот, кому предназначено украшение сможет его носить. Если это ювелирное изделие на каждый день или если нет уверенности во вкусе и стиле того, кому собираетесь дарить, то лучше всего выбирайте классические и неприметные украшения с универсальным дизайном . Они подойдут к любому стилю одежды, и чаще всего подходят для человека в любом возрасте.

Бриллианты — безошибочный выбор

Если желаете подарить украшение для особых случаев, это может быть колье с бриллиантами, жемчуг или что –то другое, так как натуральные камни природное волшебство, которое как и личность человека неповторимы и вместе с тем несут свой особый статус. Безошибочный выбор всегда – это бриллиантовая классика - серьги (гвоздики), солитеры, бриллиантовый кулон и, конечно, так называемый, теннисный браслет - один за другим, плотно скрепленные в ряд бриллианты в золотой оправе. Современные знаменитости и спортсмены до сих пор делают выбор в пользу теннисного браслета. Серена Уильямс – один из самых ярких примеров. Это украшение очень любят в среде клиентов GRENARDI, украшение которое никогда не потеряет своей актуальности.

Ювелирные изделия для мужчин

Если мужчина каждый день уже носит какое – либо украшение, например, браслет или кулон, это свидетельствует о том, что и в подарок надо выбирать подобные украшения, только подобрать надо что – то особенное – из золота, серебра, титана или с инкрустированными камнями. Если мужчина не настолько экстравагантен, а больше, все же, деловой человек, прекрасным подарком, в данном случае, будут запонки, материал из которых они изготовлены и стиль можно подобрать, учитывая вкус мужчины и его личность.

Украшения для детей

Украшения, как правило, дарят также и детям, однако в этом случае нужно учитывать возраст ребенка и цель подарка. Если украшение предусмотрено для ношения, возможно, стоит проконсультироваться с родителями ребенка – какие украшения будут самыми подходящими. Нередко гости желают сделать подарок с эмоциональным посылом, к примеру, на смотрины или на первый день рождения. Учитывая, что самое необходимое малышу приобретут родители, гости могут позаботиться о подарке, который и по - прошествии многих лет останется милой памятью – это может быть серебряная ложечка, кулон, браслет или серьги из коллекций, созданных, специально, для детей .