Месси появился на обложке французского журнала в форме ПСЖ

ФОТО: Ekrānšāviņš

"Секретная карта ПСЖ", - гласит заголовок на обложке.

В связи с этим еще больше усилились слухи о том, что по окончании сезона Месси может перебраться в чемпионат Франции.

Ранее издание Mundo Deportivo со ссылкой на телеканал Canal+ сообщало о том, что аргентинец вместе со своей семьёй начал изучать французский язык.

Месси намеревался покинуть "Барселону" ещё летом 2020-го, а основным претендентом на аргентинца назывался английский "Манчестер Сити". Однако руководство "Барсы" сумело убедить своего лидера остаться в клубе.

Напомним, срок действия нынешнего соглашения Месси и "Барселоны" истекает летом 2021-го.