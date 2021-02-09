Вт, 9.02.2021
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Месси появился на обложке французского журнала в форме ПСЖ

Лионель Месси ФОТО: AFP/SCANPIX

Французский журнал France Football на обложке своего нового номера разместил фотографию капитана каталонской "Барселоны" Лионеля Месси в форме клуба "Пари Сен-Жермен".

ФОТО: Ekrānšāviņš

"Секретная карта ПСЖ", - гласит заголовок на обложке.

В связи с этим еще больше усилились слухи о том, что по окончании сезона Месси может перебраться в чемпионат Франции.

Ранее издание Mundo Deportivo со ссылкой на телеканал Canal+ сообщало о том, что аргентинец вместе со своей семьёй начал изучать французский язык.

Месси намеревался покинуть "Барселону" ещё летом 2020-го, а основным претендентом на аргентинца назывался английский "Манчестер Сити". Однако руководство "Барсы" сумело убедить своего лидера остаться в клубе. 

Напомним, срок действия нынешнего соглашения Месси и "Барселоны" истекает летом 2021-го.

В текущем сезоне Месси вышел на поле в 19 матчах чемпионата Испании, забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи.

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