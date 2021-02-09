Месси появился на обложке французского журнала в форме ПСЖ
Французский журнал France Football на обложке своего нового номера разместил фотографию капитана каталонской "Барселоны" Лионеля Месси в форме клуба "Пари Сен-Жермен".
Французский журнал France Football на обложке своего нового номера разместил фотографию капитана каталонской "Барселоны" Лионеля Месси в форме клуба "Пари Сен-Жермен".
"Секретная карта ПСЖ", - гласит заголовок на обложке.
В связи с этим еще больше усилились слухи о том, что по окончании сезона Месси может перебраться в чемпионат Франции.
Ранее издание Mundo Deportivo со ссылкой на телеканал Canal+ сообщало о том, что аргентинец вместе со своей семьёй начал изучать французский язык.
Месси намеревался покинуть "Барселону" ещё летом 2020-го, а основным претендентом на аргентинца назывался английский "Манчестер Сити". Однако руководство "Барсы" сумело убедить своего лидера остаться в клубе.
Напомним, срок действия нынешнего соглашения Месси и "Барселоны" истекает летом 2021-го.
В текущем сезоне Месси вышел на поле в 19 матчах чемпионата Испании, забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи.