В этом году Covid-19 заболели 863 работника детских садов

В дошкольных учреждениях Риги с начала года Covid-19 заболели 275 сотрудников.

Больше всего случаев заболевания по всей Латвии и в Риге было зарегистрировано в последнюю неделю января, когда по стране заболели 188 работников детских садов, в Риге - 69.

По информации агентства LETA, Covid-19 стал причиной смерти одной воспитательницы в Балвском городском дошкольном образовательном учреждения "Пиладзитис".