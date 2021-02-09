Вт, 9.02.2021
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Эвика Силиня, парламентский секретарь премьер-министра
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В этом году Covid-19 заболели 863 работника детских садов

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В этом году до 8 февраля Covid-19 заболели 863 работника детских садов, сообщил сегодня, 9 февраля, во время доклада правительству об эпидемиологической ситуации в стране министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

В дошкольных учреждениях Риги с начала года Covid-19 заболели 275 сотрудников.

Больше всего случаев заболевания по всей Латвии и в Риге было зарегистрировано в последнюю неделю января, когда по стране заболели 188 работников детских садов, в Риге - 69.

По информации агентства LETA, Covid-19 стал причиной смерти одной воспитательницы в Балвском городском дошкольном образовательном учреждения "Пиладзитис".

В последнюю неделю января Covid-19 был выявлен у восьми из 58 сотрудников этого детского сада. Болел также один ребенок. Учреждение было закрыто на две недели.

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