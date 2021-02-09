ВИДЕО ⟩ Белорусская теннисистка начала задыхаться во время матча на Australian Open

31-летняя Азаренко, посеянная на турнире под 12-м номером, второй раз подряд вылетела в стартовом раунде Australian Open. На этот раз экс-первая ракетка мира проиграла американке Джессике Пегуле со счётом 5:7, 4:6. Матч продлился 1 час 39 минут.

По ходу встречи Азаренко выполнила два эйса, семь раз ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта, а 26-летняя Пегула пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала четыре брейка. Это была первая официальная встреча спортсменок.

Во втором сете при счёте 2:4 у Азаренко возникли проблемы с дыханием. Белорусская теннисистка взяла паузу и облокотилась на рекламный баннер. К ней оперативно подбежали врачи и через какое-то время спортсменка вернулась в игру.

Vika struggling a lot with her breathing. She’s now receiving treatment. #AusOpen pic.twitter.com/w9oTJboQAC — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) February 9, 2021

После игры Азаренко отказалась обсуждать этот инцидент и не назвала причину плохого самочувствия. Отметим, что в преддверии Australian Open Виктория Азаренко две недели провела на карантине в гостинице Мельбурна из-за того, что летела в одном самолёте с человеком, который болел коронавирусом.

"Невозможно готовиться к турниру в отеле. Максимум стучишь мячом по стене, но толку не будет", - цитирует Азаренко ESPN.