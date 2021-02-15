TVNET приглашает переступить порог территории Covid-19

Это территория Covid-19 - уже в 18 больницах Латвии созданы "поля битвы", на которых врачи днями и ночами борются со смертью. На некоторых из них нам было позволено стать свидетелями проявления безграничной человечности, самоотверженности, а еще - ощущения бессилия и того, как привыкают к боли.

Уже совсем скоро в онлайн-журнале TVNET Grupa под названием Klik мы представим серию короткометражных фильмов и статей "Территория Covid-19", в ходе которой проследим за работой врачей в отделениях Covid-19 в разных больницах Латвии.

Мы начинаем этот проект, потому что больше не хотим терять наших людей.

Нас тревожит, что наши врачи выгорают, тогда как объем новых теорий заговора в обществе и недоверие к словам медиков, ученых и государственных лиц во время затянувшегося режима чрезвычайной ситуации растет.

Нас тревожит, что в соцсетях к новостям об умерших от Covid-19 ежедневно кто-то ставит смеющийся смайлик, тогда как для других это означает загубленное будущее.

Нас тревожит, что мы потеряли способность сопереживать и больше не можем ощутить в себе сочувствие к страданиям другого человека, ведь когда мы теряем сочувствие - мы теряем человечность.

Нас тревожит, что многие из нас сбиты с толку, бессильны и поэтому становятся легкой добычей для амбициозных людей, которые создают заговоры, чтобы заполучить популярность, влияние, славу и деньги.

Мы понимаем, почему люди обращают внимание на заговоры - ведь они создают вводящее в заблуждение чувство принадлежности. В то время, когда многие потеряли работу, давят неоплаченные счета и кредиты, забыться в развлечениях невозможно, а осуждать мистический, неизвестный вирус слишком бессмысленно, люди объединяются под общим "мы", которое винит в происходящем правительство, элиту мировой экономики, премьера, Билла Гейтса и медиков, ведь это нечто более реальное, чем болезнь, которая еще не коснулась самого человека.

Поиск козла отпущения, виновного в бедах нации, является неотъемлемой частью теорий заговора, поскольку это хоть немного смягчает чувство негодования, беспомощности и разбитых надежд, вызванное пандемией. Поэтому там, где ученые и медики видят вспышку вируса, сторонники заговоров видят скоординированные действия узкой, ненавистной группы людей. У них нет цели найти новое, куда более лучшее решение в сложившейся ситуации, их единственная цель - избавиться от негатива, порожденного чувством бессилия и несправедливости, и найти удовлетворение, очерняя других и подрывая основы демократии.