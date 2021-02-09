В феврале Латвия рассчитывает получить около 60 000 доз вакцины от Covid-19

7 февраля в Латвию было доставлено 7200 доз вакцины AstraZeneca, которые в первую очередь предназначены для медиков, а во вторую - для работников центров социального ухода.

Планируется, что 11 или 12 февраля Латвия получит 3600 доз вакцины Moderna, а с 22 по 28 февраля - еще 15 600 доз.

13 февраля AstraZeneca может доставить в Латвию 9600 доз вакцины для центров социального ухода, а 20 февраля - еще 22 621 дозу. 3 марта от AstraZeneca ожидается 32 896 доз вакцины.

Министр сообщил, что привиться от Covid-19 уже выразили желание более 61 500 жителей Латвии. Столько заявок было оставлено на портале manavakcina.lv до понедельника. Планируется, что на следующей неделе откроется русская версия сайта, а 10 февраля для записи на вакцинацию заработает телефонная линия 8989.

Из 33 825 доставленных в Латвию доз вакцины к настоящему времени использовано 31 989, вакцинация проводится в 43 лечебных учреждениях.