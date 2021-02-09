Поддержка больниц и вакцинация "лидеров мнений". Правительство информирует о новых решениях

В пресс-конференции принимают участие:

Премьер-министр Кришьянис Кариньш

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс

Министр экономики Янис Витенбергс

директор департамента инфекционных болезней и профилактики SPKC Юрий Перевощиков

В уставный капитал нескольких больниц будет вложено 26,4 миллиона евро

На совместном заседании Кабинета министров и Совета по антикризисному управлению было принято решение инвестировать 26,4 миллиона евро в уставный капитал нескольких больниц.

Основной капитал больниц будет увеличен для создания коек интенсивной терапии, закупки медицинского оборудования и аксессуаров, разделения потоков пациентов и открытия аптек..

Из решения правительства следует, что основной капитал Рижской Восточной клинической университетской больницы будет увеличен на 23 363 667 евро, основной капитал Клинической университетской больницы имени Страдиньша - на 2 714 444 евро.

Основной капитал Детской клинической университетской больницы будет увеличен на 119 938 евро, основной капитал больницы "Гинтермуйжа" - на 174 128 евро, а Стренчской психоневрологической больницы - на 35 507 евро.

Для мотивации населения не исключена скорая вакцинация лидеров мнений

В контексте вакцинации против Covid-19 Министерство здравоохранения не исключает возможности вакцинации лидеров мнений, чтобы подать положительный пример другим и побудить нестабильные группы населения к вакцинации, следует из рассмотренного правительством информационного сообщения Минздрава "О приоритетных группах вакцинации"

Это люди, имеющие особые заслуги, лидеры различных неправительственных организаций и люди, к взглядам которых прислушиваются и которым доверяют определенные группы общества. По словам Минздрава, эти люди подадут положительный пример другим.

Для усиления вместимости больниц будет выделено 66,6 млн евро

Кабинет министров поддержал разработанный Министерством здравоохранения план действий по укреплению потенциала больниц путем выделения более 66,6 миллиона евро.

В связи с высоким риском развития Covid-19 и растущим числом стационарных пациентов с тяжелым течением заболевания, система здравоохранения с имеющимися в настоящее время ресурсами испытывает трудности с оказанием необходимой помощи. В то же время, согласно прогнозам, количество пациентов с Covid-19 в больницах увеличится.

Минздрав разработал план действий по укреплению потенциала больниц вместе с медицинскими учреждениями и соответствующими службами.

Чтобы пациенты с тяжелым течением Covid-19 могли получить соответствующую медицинскую помощь, планируется закупить 82 новых койки интенсивной терапии и соответствующим образом оборудовать существующие. Для других пациентов с Covid-19, которым потребуется стационарное лечение, больницы предоставят дополнительное перепрофилирование коек и новые покупки.

Также планируется увеличить доступность койко-мест для размещения пациентов, наблюдения за состоянием здоровья и оказания помощи до тех пор, пока не будут получены результаты теста на Covid-19 и пациент не будет доставлен в больницу.