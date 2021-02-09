В Огре за групповое ограбление женщины задержали несколько молодых людей

Утром в понедельник, 8 февраля, сотрудники полиции Огрского района получили информацию о недавнем ограблении на улице Сколас в Огре. Сотрудники правоохранительных органов установили, что трое молодых людей, применив физическую силу, сбили пострадавшую с ног, похитили ее сумку и скрылись с места происшествия.

Полиция уточнила описания подозреваемых и немедленно начала их поиск. Спустя несколько часов правоохранители задержали двух из троих молодых людей. У молодых людей 2003 и 1997 года рождения были обнаружены наркотики - таблетки MDMA, а также украденные у женщины телефон, кредитная карта и деньги. Также сотрудникам правоохранительных органов известна личность третьего преступника.