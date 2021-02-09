Вт, 9.02.2021
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В Огре за групповое ограбление женщины задержали несколько молодых людей

Пустые улицы Огре во время комендантского часа ФОТО: Edijs Pālens/LETA

в Огре по подозрению в ограблении полиция задержала нескольких молодых людей с наркотиками, сообщает Государственная полиция.

Утром в понедельник, 8 февраля, сотрудники полиции Огрского района получили информацию о недавнем ограблении на улице Сколас в Огре. Сотрудники правоохранительных органов установили, что трое молодых людей, применив физическую силу, сбили пострадавшую с ног, похитили ее сумку и скрылись с места происшествия.

Полиция уточнила описания подозреваемых и немедленно начала их поиск. Спустя несколько часов правоохранители задержали двух из троих молодых людей. У молодых людей 2003 и 1997 года рождения были обнаружены наркотики - таблетки MDMA, а также украденные у женщины телефон, кредитная карта и деньги. Также сотрудникам правоохранительных органов известна личность третьего преступника.

В настоящее время против молодых людей возбуждено уголовное дело за групповое ограбление. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.

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