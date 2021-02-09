В Латвии продолжается вакцинация от Covid-19. Сколько человек привились за последние сутки?
В понедельник, 8 февраля, вторую прививку от Covid-19 получили 155 человек, первую - 256 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
В понедельник, 8 февраля, вторую прививку от Covid-19 получили 155 человек, первую - 256 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Среди получивших первую дозу вакцины в понедельник был 151 медик и 105 других работников медучреждений, вторую дозу получили 102 медика и 53 других работника медучреждений.
С начала вакцинации в Латвии первую дозу вакцины против Covid-19 получили в целом 18 065 человек, из них 80,5% (14 538 человек) получили и вторую прививку, завершив вакцинацию.