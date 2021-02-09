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  • В Латвии продолжается вакцинация от Covid-19. Сколько человек привились за последние сутки?
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В Латвии продолжается вакцинация от Covid-19. Сколько человек привились за последние сутки?

Вакцинация ФОТО: BBC News

В понедельник, 8 февраля, вторую прививку от Covid-19 получили 155 человек, первую - 256 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Среди получивших первую дозу вакцины в понедельник был 151 медик и 105 других работников медучреждений, вторую дозу получили 102 медика и 53 других работника медучреждений.

С начала вакцинации в Латвии первую дозу вакцины против Covid-19 получили в целом 18 065 человек, из них 80,5% (14 538 человек) получили и вторую прививку, завершив вакцинацию.

 

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