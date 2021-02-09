"Хотелось бы логики": депутаты Сейма сомневаются насчет обоснованности антиковидных ограничений

Депутаты заслушали сообщение парламентского секретаря Министерства экономики Юргиса Миезайниса о текущей экономической ситуации, а также задали вопросы представителям Министерства здравоохранения и Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Председатель подкомиссии Роман Наудиньш упомянул, например, закрытые теннисные корты, где могут играть два человека на безопасном расстоянии друг от друга - гораздо дальше, чем едут люди в общественном транспорте.

Комментируя этот пример, представитель Минздрава Яна Фелдмане заявила, что игра в теннис занимает больше времени, чем поездка на общественном транспорте в пределах города, и нельзя гарантировать, что игроки не встретятся в помещениях общего пользования. Основной принцип заключается в важности конкретных услуг для общества. "В медицинских учреждениях риск заболеть может быть выше, чем на теннисном корте, но мы не можем полностью закрыть медицинские учреждения", - сказала она.

Депутат Сандис Риекстиньш говорил о том, что сейчас страдают те спортивные клубы, которые добросовестно соблюдают все запреты, но есть и такие, кто заклеил окна черной пленкой и продолжает работать.

Спортсмены ездят тренироваться в Эстонию, как и другие жители Латвии, чтобы постричься и купить запрещенные товары.

Риекстиньш поинтересовался, почему нельзя допускать к работе спортивные клубы, если они строго соблюдают правила эпидемиологической безопасности, а регистрация посетителей осуществляется в электронном виде.

Фелдмане ответила, что подобные предложения должны исходить от отраслевых министерств. Например, концепция безопасной торговли, принятая на прошлой неделе, была подготовлена Министерством экономики, а спортклубами могло бы заняться Министерство образования и науки.

Депутат Янина Курсите также высказала критику в адрес правительства. "Хотелось бы логичных запретов, пояснений. Я давно не вижу оправданных шагов. Поэтому есть недовольство населения", - сказала она.