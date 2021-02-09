Вт, 9.02.2021
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"Динамо" на выезде пропустило пять шайб от "Авангарда"

Хоккеисты "Динамо" ФОТО: Ak Bars

Во вторник, 9 февраля, рижское "Динамо" на выезде потерпело разгромное поражение от омского "Авангарда".

Матч завершился со счётом 5:1 (0:1, 4:0, 1:0) в пользу российской команды. Это поражение стало для динамовцев восьмым подряд.

Дубль в составе победителей оформили Клим Костин и Рид Буше. Ещё одну шайбу омской команды забросил Сергей Толчинский. Единственную шайбу рижан забросил Рихард Букартс.

Отметим, что первый и второй гол "Авангард" забил на отметках 26:33 и 26:42 встречи, то есть между голами прошло всего девять секунд чистого игрового времени.

В данный момент рижское "Динамо" с 25 очками в 54 матчах по-прежнему занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе "Авангарда" 77 очков в 55 матчах и второе место на "Востоке".

Далее рижан ожидает домашняя игра против казанского "Ак Барса", которая состоится 15 февраля. 

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