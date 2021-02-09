Китай предлагает Восточной и Центральной Европе свою вакцину от Covid-19

Китай готов к сотрудничеству по вакцине, заявил президент Китая Си Цзиньпин в ходе видеоконференции с 17 странами Восточной и Центральной Европы.

Си сказал, что Сербия уже получила один миллион доз вакцины Covid-19 китайского производства, и что Венгрия заключила сделку с китайским производителем вакцины.

Он сказал, что Китай готов рассмотреть такое сотрудничество с другими странами региона.

Си также отметил, что открытость и взаимодействие являются ключом к прочным отношениям между Китаем и регионом.