Китай предлагает Восточной и Центральной Европе свою вакцину от Covid-19
Во вторник, 9 февраля, Китай предложил свои дозы вакцины от Covid-19 странам Восточной и Центральной Европы и призвал к более тесному сотрудничеству.
Во вторник, 9 февраля, Китай предложил свои дозы вакцины от Covid-19 странам Восточной и Центральной Европы и призвал к более тесному сотрудничеству.
Китай готов к сотрудничеству по вакцине, заявил президент Китая Си Цзиньпин в ходе видеоконференции с 17 странами Восточной и Центральной Европы.
Си сказал, что Сербия уже получила один миллион доз вакцины Covid-19 китайского производства, и что Венгрия заключила сделку с китайским производителем вакцины.
Он сказал, что Китай готов рассмотреть такое сотрудничество с другими странами региона.
Си также отметил, что открытость и взаимодействие являются ключом к прочным отношениям между Китаем и регионом.
В последние годы Китай вложил миллиарды евро в инфраструктуру Восточной и Южной Европы. Европейский Союз (ЕС) раскритиковал это как попытку Китая усилить свое влияние в регионе и разделить Европу.