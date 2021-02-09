Несоблюдение карантина при въезде в Великобританию: серьезный штраф или даже тюремное заключение

Требование строгого карантина будет применяться к британским и ирландским резидентам, въезжающим в Великобританию из 33 стран, где есть серьезные проблемы с ограничением Covid-19.

По заявлению Министерства здравоохранения Великобритании, люди смогут провести карантин в 16 отелях Англии, и им придется заплатить 1750 фунтов стерлингов за гостиничные услуги.

Люди, которые не отправятся на карантин в одном из одобренных правительством отелей, будут оштрафованы на сумму до 10 000 фунтов стерлингов.

Между тем, людям, солгавшим о посещении одной из 33 стран Красного списка, грозит до десяти лет тюрьмы.

Согласно действующим правилам, в Великобританию допускаются только граждане или жители, возвращающиеся из-за границы, и люди с "законной причиной" въезда в Великобританию.

Эти люди должны будут пройти один тест на Covid-19 перед поездкой в ​​Великобританию и еще два после прибытия на второй и восьмой день десятидневного периода карантина.